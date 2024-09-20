Bankaların Faiz Kararı Sonrası Kuyumcular Doldu Taştı! Gram Altında 'Altın Çağ'
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından altın fiyatları hızla yükselerek yeni rekorlara imza attı. Gram altın 3 bin TL seviyesine yaklaşırken, vatandaşlar kuyumculara akın etti. Altın piyasasındaki bu hareketlilik devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini sabit tuttu. Bankalar ise mevduat faizlerinde indirime gitmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fed, Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine giderken, beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirime imza attı. Bu sürpriz karar, piyasaları hareketlendirdi ve özellikle altın fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu.
Faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. 24 ayar gram altın 2.900 TL'yi bulurken, çeyrek altın ise 4.700 TL seviyesine kadar yükseldi. Fiyatların artmasına rağmen, daha da yükseleceği beklentisiyle yatırımcılar altına yönelirken, kuyumcular yoğun bir taleple karşılaştı.
Fed’in kararı sadece altın fiyatlarını etkilemedi. Dolar ve euroda hafif bir düşüş gözlemlenirken, Borsa İstanbul da yükselişe geçti. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin yüzde 4 oranında değer kazandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 50'de sabit tutarak beklentilere paralel bir karar aldı. Uzmanlar, Türkiye’de faiz indirimine 2025 yılında başlanmasını beklerken, bankalar bu gelişmeye hızlı tepki verdi. Mevduat faiz oranları, uzun vadede yüzde 50'lerden yüzde 38-32 seviyelerine kadar geriledi.