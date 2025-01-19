Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar, promosyon ödemelerini emekli maaş tutarına göre şekillendiriyor. Örneğin:

10 bin liranın altındaki maaşlar için 5 bin lira,

20 bin lira ve üzerindeki maaşlar için ise 20 bin lira ve üzerine çıkabilen promosyon ödemeleri sunuluyor.