Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon yarışına girdi. Promosyon ödemelerinde 20 bin liranın üzerine çıkan teklifler dikkat çekerken, uzmanlar emeklilerin bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor. İşte emekli promosyonlarına dair ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat - Resim: 1

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan %15,75 oranındaki zam, bankaların promosyon kampanyalarını hareketlendirdi. Birçok banka, emekli müşterileri çekmek için promosyon tutarlarını artırırken, bazı emeklilere 20 bin liranın üzerinde ödeme yapılabileceği belirtiliyor.

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Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat - Resim: 2

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar, promosyon ödemelerini emekli maaş tutarına göre şekillendiriyor. Örneğin:

10 bin liranın altındaki maaşlar için 5 bin lira,
20 bin lira ve üzerindeki maaşlar için ise 20 bin lira ve üzerine çıkabilen promosyon ödemeleri sunuluyor.

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Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat - Resim: 3

Ancak bu ödemeler, genellikle bazı şartlara bağlı. Bankalar, promosyon alacak müşterilerden:

Kredi kartı başvurusu yapmalarını,
Belirli tutarlarda harcama gerçekleştirmelerini ya da
Otomatik ödeme talimatı vermelerini talep edebiliyor.

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Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat - Resim: 4

ŞARTLARI DİKKATLE İNCELEYİN

Promosyon teklifi alacak emeklilere, bankaların sunduğu şartları dikkatlice incelemeleri tavsiye ediliyor. Özellikle ek koşulların detaylı bir şekilde okunarak anlaşma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

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Bankaların Emekli Promosyonu 20 Bin Lirayı Geçti! SSK ve Bağ-Kurlular Bankadan Promosyon Alırken Dikkat - Resim: 5

PROMOSYONLARDA YENİ GÜNCELLEMELER BEKLENİYOR

Bankaların, ilerleyen dönemlerde promosyon ödemelerini tekrar güncelleyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle emeklilerin, bankalarla anlaşma yapmadan önce mevcut ve muhtemel kampanyaları karşılaştırarak en uygun teklifi seçmeleri önem taşıyor.

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