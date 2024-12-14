Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi
Aralık 2024'te emekliler için bankaların sunduğu promosyon fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Yılın son ayında bankalar emekli promosyonlarını yeniden güncelledi. İşte banka banka emekli promosyonunda yeni rakamlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan almayı taahhüt ettiklerinde, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Aralık 2024 güncel emekli promosyonları...
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon sunuluyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmakta.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emeklileri, Ziraat Bankası aracılığıyla maaşlarını 3 yıl boyunca almayı taahhüt ettiklerinde 12.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon verilmektedir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon verilmektedir.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilmektedir.