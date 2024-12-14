Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi

Aralık 2024'te emekliler için bankaların sunduğu promosyon fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Yılın son ayında bankalar emekli promosyonlarını yeniden güncelledi. İşte banka banka emekli promosyonunda yeni rakamlar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi - Resim: 1

Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan almayı taahhüt ettiklerinde, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Aralık 2024 güncel emekli promosyonları...

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Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi - Resim: 2

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmakta.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emeklileri, Ziraat Bankası aracılığıyla maaşlarını 3 yıl boyunca almayı taahhüt ettiklerinde 12.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.

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Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi - Resim: 3

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

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Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi - Resim: 4

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon verilmektedir.

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Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı: Yılın Son Ayında Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Banka Banka Listesi - Resim: 5

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon verilmektedir.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilmektedir.

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