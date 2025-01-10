Bankalardan Yüzde 30 Zam! Bir Anda Açıkladılar
Türkiye’nin önde gelen bankaları, 2025 yılı için çalışanlarına sundukları yemek ücretlerine zam yaptıklarını açıkladı. İşte Vakıfbank, Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve Garanti BBVA'nın açıkladığı oranlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank, Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamalarda, yemek yardımlarına yüzde 25 ile 33 arasında değişen oranlarda artış yapıldığı belirtildi.
VAKIFBANK
Vakıfbank, 2025 yılı için çalışanlarına sunduğu günlük yemek ücretini 390 TL olarak belirledi. 2024 yılında 300 TL olan yemek ücreti, yapılan %30’luk artışla yeni seviyesine ulaştı.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, çalışanlarının yemek ücretini 2025 yılı itibarıyla günlük 400 TL olarak açıkladı. 2024’te 300 TL olan yemek ücreti, %33 oranında zamlandı. Banka, Ocak ayı yemek yardımı fark tutarlarının ayrıca hesaplara yatırılacağını duyurdu.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım Bankası, 2025 yılı için çalışanlarının günlük yemek ücretini 455 TL olarak belirledi. Geçtiğimiz yıl 350 TL olan bu tutar, %30’luk bir zamla artırıldı.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA ise çalışanlarının günlük yemek ücretini 400 TL’ye çıkardı. 2024 yılında 320 TL olan yemek ücreti, %25 oranında artırıldı.