Bankalardan yeni kredi kartı kararı: Kredi kartı borcu olan herkesten bu para kesilecek!

Alınan kararın uygulama talimatı bu hafta itibarıyla birçok işletmeye aktarılırken, bankalar ile olan anlaşmalarda rekor iptal talebi yaşanıyor. Yeni komisyon oranı ile kazançlarında büyük bir kesintiye gidileceğini belirten işletme sahipleri, söz konusu değişikliklerin ardından ya ürün, mal ve hizmet bedellerine zam yapma yolunu tercih ediyor ya da kredi kartı ile alışveriş seçeneğine son veriyor.