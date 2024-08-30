Bankalardan Yeni Faiz Kararı! 250 Bin Liranın Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Sokacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün akşam saatlerinde açıkladığı kararların ardından bankalar TL mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. Artan faiz oranları yatırımcıların Türk lirasına yönelmesine neden olurken, TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Bankalardan Yeni Faiz Kararı! 250 Bin Liranın Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Sokacak - Resim: 1

Son günlerde dolar kurunda yaşanan artışın önüne geçmek için makro ihtiyati tedbirleri devreye alan TCMB'nin bu hamlesiyle birlikte Türk lirası mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de döviz krizinin yaşandığı 2021 yılının son çeyreğinde 27’lere kadar inen TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 52,65'e yükselerek 6 yılın zirvesini gördü.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ SIKILAŞMA ADIMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün akşam yayınladığı makro ihtiyati tedbirler ile bankaların döviz mevduatı biriktirmesine yönelik yeni kısıtlamalar getirirken, uygulamanın ardından birçok banka TL mevduat faizlerini yükseltme kararı aldı.

250 BİN LİRANIN GETİRİSİ EVE BİR MAAŞ DAHA SOKACAK

TL mevduat faizlerinde yapılan değişiklik sonrasında 250 bin liranın aylık getirisi, en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lirayı solladı.

İşte bankaların uyguladığı faiz oranları...

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