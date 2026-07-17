Bankalardan Köklü Değişim! ATM'lerde Artık Yalnızca 200 TL Bulundurulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankaların, artan nakit ihtiyacı ve ATM’lere para yetiştirmekte yaşanan güçlük nedeniyle 100 TL’lik banknotları da cihazlardan kaldırdığı iddia edildi. ATM’lerde artık yalnızca 200 TL’lik banknot bulundurulduğu öne sürüldü.

PİYASADA NAKİT PARA KRİZİ

Yüksek enflasyona rağmen daha büyük kupürlü banknotların tedavüle çıkarılmaması, bankaların nakit operasyonlarını zorlaştırıyor. Günlük para çekme tutarlarının artması nedeniyle ATM’ler kısa sürede boşalırken nakit taşıma araçları ve personel sayısındaki artış da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.

SIRA 100 TL'LİK BANKNOTLARA GELDİ

Bankalar daha önce 10, 20 ve 50 TL’lik banknotları ATM’lerden kaldırmıştı. Nakit ihtiyacının büyümesiyle 100 TL’lik banknotların da cihazlara konulmadığı belirtiliyor.

'BAŞKA BANKNOT KOYMUYORLAR ARTIK'

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu da sosyal medya hesabından, “Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık” paylaşımıyla çıkan haberleri doğruladı.

Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 16, 2026

200 TL’NİN ALIM GÜCÜ ERİDİ

Türkiye’de 1 Ocak 2009’da tedavüle giren 200 TL’lik banknotun karşılığı yaklaşık 4,25 dolara kadar geriledi. Alım gücündeki düşüş, günlük alışverişlerde daha fazla banknot kullanılmasına yol açarken bankaların nakit taşıma maliyetlerini de yükseltti.

PİYASALARDA 500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT BEKLENTİSİ

Bankaların, yüksek tutarlı para çekme işlemlerini karşılayabilmek için ATM’lerdeki para bölmelerinin tamamını 200 TL’lik banknotlara ayırdığı öne iddia ediliyor. Ekonomistler, nakit dolaşımında yaşanan sorunların giderilmesi için 500 ve 1000 TL’lik banknotların tedavüle çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi