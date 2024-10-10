Bankalardan 'Hoş Geldin' Kampanyası Başladı: Mevduat Faizi Alev Aldı!
Vatandaşlar, birikimlerini değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Kaynak: TV100
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalar arasında faiz rekabeti kızıştı. Birikim sahiplerini cezbetmek isteyen bankalar, vadeli mevduat hesaplarına özel "hoş geldin" kampanyaları başlatarak müşteri çekme yarışına girdiler. Peki, 1 milyon TL'sini vadeli mevduat hesabına yatıran bir kişi 32 günde ne kadar kazanç elde edebilir?
BANKALARIN FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR
Bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları, yatırım yapmak isteyen vatandaşların radarında. Mevduat hesaplarıyla birikimlerini güvence altına almak isteyenler, bankaların farklı vadelere sunduğu oranları yakından takip ediyor. Özellikle yeni müşteri kazanma çabasındaki bankalar, hoş geldin faizlerini yüzde 50’ye kadar çıkararak rekabeti kızıştırmış durumda.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisinin ileri bir tarihe ötelenmesi ve enflasyondaki düşüş sinyalleri, bankaları mevduat toplamak için harekete geçirdi. Mevduat portföylerini genişletmek isteyen bankalar, yüksek faiz oranları sunarak cazip kampanyalar başlatıyor.
FAİZLER YÜZDE 50'Yİ BULDU
Bankaların sunduğu faiz oranları genellikle vade uzunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 28 ila 31 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 40-42 arasında değişirken, daha uzun vadelerde bu oran yüzde 40-41 civarına inebiliyor. Ancak, yeni müşteri çekmek amacıyla sunulan "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.
1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?
Peki, elinde 1 milyon TL nakit para bulunan bir yatırımcı, bu tutarı 32 gün vadeli bir mevduat hesabına yatırdığında ne kadar kazanç sağlayabilir? Eğer faiz oranı yüzde 40 olursa, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 32 bin 438 TL olur. Ancak, tanışma faizi uygulayan bir banka tercih edilirse, faiz oranı yüzde 45’e kadar çıkabilir ve bu durumda getirisi 36 bin 483 TL’ye ulaşır. Yüzde 50 oranlı hoş geldin faizinin uygulandığı durumlarda ise, getiriler daha da artabilir.