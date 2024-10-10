Bankalardan 'Hoş Geldin' Kampanyası Başladı: Mevduat Faizi Alev Aldı!

FAİZLER YÜZDE 50'Yİ BULDU

Bankaların sunduğu faiz oranları genellikle vade uzunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 28 ila 31 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 40-42 arasında değişirken, daha uzun vadelerde bu oran yüzde 40-41 civarına inebiliyor. Ancak, yeni müşteri çekmek amacıyla sunulan "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

Peki, elinde 1 milyon TL nakit para bulunan bir yatırımcı, bu tutarı 32 gün vadeli bir mevduat hesabına yatırdığında ne kadar kazanç sağlayabilir? Eğer faiz oranı yüzde 40 olursa, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 32 bin 438 TL olur. Ancak, tanışma faizi uygulayan bir banka tercih edilirse, faiz oranı yüzde 45’e kadar çıkabilir ve bu durumda getirisi 36 bin 483 TL’ye ulaşır. Yüzde 50 oranlı hoş geldin faizinin uygulandığı durumlarda ise, getiriler daha da artabilir.