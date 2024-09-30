Bankalardan Emeklilere Ekim Jesti! Emekli Maaş Promosyonlarında Büyük Artış
Milyonlarca emekli için önemli bir ek gelir kaynağı olan emekli maaş promosyonları, Ekim ayında zamlanıyor. Bankalar, 1 Ekim'den itibaren yeni promosyon kampanyalarını duyurmaya hazırlanırken, güncellenen promosyon ödemeleri emeklilere büyük avantajlar sunacak. Emekli maaşını bankalarına taşıyanlar, zamlı promosyonlardan yararlanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin, tüm emeklilerin yararlanabileceği promosyon ödemeleri Ekim ayında yeniden güncelleniyor. Birçok banka, emekli promosyonları için cazip teklifler sunarken, en yüksek promosyon veren bankalar arasında Yapı Kredi, ING Bank ve Akbank öne çıkıyor. Bankalar, emeklilere sundukları ek fırsatlarla promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye kadar yükseltmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi