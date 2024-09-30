Bankalardan Emeklilere Ekim Jesti! Emekli Maaş Promosyonlarında Büyük Artış

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin, tüm emeklilerin yararlanabileceği promosyon ödemeleri Ekim ayında yeniden güncelleniyor. Birçok banka, emekli promosyonları için cazip teklifler sunarken, en yüksek promosyon veren bankalar arasında Yapı Kredi, ING Bank ve Akbank öne çıkıyor. Bankalar, emeklilere sundukları ek fırsatlarla promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye kadar yükseltmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi