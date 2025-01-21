Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu
Bankaların, emekli promosyonlarını kapma yarışı kızıştı. Rekabette vites artarken, promosyon rakamları 2025 yılı itibarıyla sil baştan değişti. Bununla birlikte, bankalardaki bazı işlemler de artık ücretsiz şekilde gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte en düşük maaş 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından bankalar arasında promosyon rekabeti hız kazandı.
Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 21.000 TL'ye kadar çıkardı. İşte 2025 Ocak itibarıyla güncel promosyon ödemeleri:
2025 EMEKLİ PROMOSYONU RAKAMLARI BELLİ OLDU
1. İŞ BANKASI
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
0-9.999 TL maaşlar için 5.000 TL
2. VAKIFBANK
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
10.000 TL altı maaşlar için 5.000 TL
3. HALKBANK
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
4. ZİRAAT BANKASI
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
10.000 TL altı maaşlar için 5.000 TL
5. ING
Maaş taşıma ile 15.000 TL’ye varan promosyon
Otomatik fatura talimatıyla 3.000 TL ek promosyon
Toplamda 20.000 TL’ye varan ödeme
6. AKBANK
15.000 TL’ye varan nakit promosyon
Ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL
7. GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye varan promosyon
Havale ve EFT işlemleri ücretsiz
8. QNB FİNANSBANK
20.000 TL ve üzeri maaşlara 15.000 TL
15.000-19.999 TL maaşlara 12.500 TL
10.000-14.999 TL maaşlara 10.000 TL
0-9.999 TL maaşlara 6.250 TL
9. DENİZBANK
20.000 TL ve üzeri maaşlara 12.000 TL
Ek promosyonlarla toplamda 8.000 TL daha ödeme
10. TEB
20.000 TL ve üzeri maaşlara 18.000 TL’ye varan promosyon
Ek ödüllerle toplam tutar artırılabiliyor
11. ALBARAKA
15.600 TL’ye varan promosyon
Otomatik ödeme talimatı ve referans sistemiyle 4.400 TL’ye kadar ek ödeme imkanı.