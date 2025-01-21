Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu

Bankaların, emekli promosyonlarını kapma yarışı kızıştı. Rekabette vites artarken, promosyon rakamları 2025 yılı itibarıyla sil baştan değişti. Bununla birlikte, bankalardaki bazı işlemler de artık ücretsiz şekilde gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu - Resim: 1

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte en düşük maaş 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından bankalar arasında promosyon rekabeti hız kazandı.

Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 21.000 TL'ye kadar çıkardı. İşte 2025 Ocak itibarıyla güncel promosyon ödemeleri:

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Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu - Resim: 2

2025 EMEKLİ PROMOSYONU RAKAMLARI BELLİ OLDU

1. İŞ BANKASI

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL

10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL

0-9.999 TL maaşlar için 5.000 TL

2. VAKIFBANK

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL

10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL

10.000 TL altı maaşlar için 5.000 TL

3. HALKBANK

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL

10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL

4. ZİRAAT BANKASI

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

15.000-19.999 TL maaşlar için 10.000 TL

10.000-14.999 TL maaşlar için 8.000 TL

10.000 TL altı maaşlar için 5.000 TL

5. ING

Maaş taşıma ile 15.000 TL’ye varan promosyon

Otomatik fatura talimatıyla 3.000 TL ek promosyon

Toplamda 20.000 TL’ye varan ödeme

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Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu - Resim: 3

6. AKBANK

15.000 TL’ye varan nakit promosyon

Ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL

7. GARANTİ BBVA

15.000 TL’ye varan promosyon

Havale ve EFT işlemleri ücretsiz

8. QNB FİNANSBANK

20.000 TL ve üzeri maaşlara 15.000 TL

15.000-19.999 TL maaşlara 12.500 TL

10.000-14.999 TL maaşlara 10.000 TL

0-9.999 TL maaşlara 6.250 TL

9. DENİZBANK

20.000 TL ve üzeri maaşlara 12.000 TL

Ek promosyonlarla toplamda 8.000 TL daha ödeme

10. TEB

20.000 TL ve üzeri maaşlara 18.000 TL’ye varan promosyon

Ek ödüllerle toplam tutar artırılabiliyor

11. ALBARAKA

15.600 TL’ye varan promosyon

Otomatik ödeme talimatı ve referans sistemiyle 4.400 TL’ye kadar ek ödeme imkanı.

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