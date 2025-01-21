Bankalardan Emeklilere Çifte Jest! Promosyon Rakamları Fırladı, O İşlemler Ücretsiz Oldu

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte en düşük maaş 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından bankalar arasında promosyon rekabeti hız kazandı.

Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 21.000 TL'ye kadar çıkardı. İşte 2025 Ocak itibarıyla güncel promosyon ödemeleri: