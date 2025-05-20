Bankalardan Emeklilere Bayram Müjdesi Gibi Kampanya! Promosyon Yarışı Kızıştı! Hangi Banka Ne Kadar Para Veriyor?

VAKIFBANK: 27 BİN TL'LİK ÖDEME SEÇENEĞİ

VakıfBank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Troy logolu emekli kartı ile yapılan harcamalarda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlayarak toplamda 27.000 TL’yi bulan bir ödeme sunuyor.

AKBANK: MAAŞ TAŞIYANA 15 BİN TL'YE KADAR ÖDEME

Akbank, emekli maaşını taşıyıp üç yıl boyunca bu bankadan almayı taahhüt edenlere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Kampanya yalnızca maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emeklilere yönelik olarak uygulanıyor.