Bankalardan Emeklilere Bayram Müjdesi Gibi Kampanya! Promosyon Yarışı Kızıştı! Hangi Banka Ne Kadar Para Veriyor?
Bankalar, emekli maaşı müşterilerini kendi bünyelerine çekebilmek adına promosyon kampanyalarını güncelledi. Emeklilerin maaşlarını taşıması karşılığında yüksek tutarlarda ödemeler ve ek avantajlar sunuluyor. 2025 yılı itibarıyla öne çıkan kampanyalar arasında bazı bankalar 25 bin lirayı aşan promosyonlarla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapı Kredi, 15 Nisan - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine çeşitli koşullarla birlikte toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor. Maaş aralığına göre değişen promosyonlarda, temel ödeme dışında fatura talimatı, kredi kartı harcama sözü ve dijital bankacılık kullanımına dayalı ek ödemeler sunuluyor.
VAKIFBANK: 27 BİN TL'LİK ÖDEME SEÇENEĞİ
VakıfBank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Troy logolu emekli kartı ile yapılan harcamalarda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlayarak toplamda 27.000 TL’yi bulan bir ödeme sunuyor.
AKBANK: MAAŞ TAŞIYANA 15 BİN TL'YE KADAR ÖDEME
Akbank, emekli maaşını taşıyıp üç yıl boyunca bu bankadan almayı taahhüt edenlere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Kampanya yalnızca maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emeklilere yönelik olarak uygulanıyor.
DENİZBANK: 18 BİN TL’YE VARAN KAMPANYA PAKETİ
4 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olan DenizBank kampanyasında maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında temel promosyon sunuluyor. Buna ek olarak mobil uygulama indirme, kredi kartı ve KMH başvurusu gibi işlemlerle birlikte toplamda 6.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlanıyor.
TEB: TOPLAMDA 21 BİN TL'LİK PROMOSYON PAKETİ
TEB, emekli maaşını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.
GARANTİ BBVA: 15 BİN TL'LİK PROMOSYON VE BONUS FIRSATI
Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca “Emeklilere Bonus” kampanyası ile ücretsiz EFT ve havale hizmeti sağlanıyor.
İNG BANK: KOŞULSUZ 15 BİN TL’YE KADAR ÖDEME
ING Bank, yalnızca maaş taşıma ve üç yıllık taahhüt şartıyla, ek ürün koşulu olmaksızın 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor.
HALKBANK: 12 BİN TL’YE VARAN DESTEK
Halkbank, SGK emeklilerine 3 yıl boyunca maaş alım taahhüdü vermeleri karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
ZİRAAT BANKASI: 12 BİN TL'YE KADAR NAKİT ÖDEME
Ziraat Bankası da maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Kampanya kapsamında ek hizmet ve avantajlar da sunulabiliyor.
ŞEKERBANK: MAAŞ ARALIĞINA GÖRE ÖDEME PLANLAMASI
Şekerbank, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca maaş aralığına göre farklı ödeme kalemleriyle kampanya şekillendiriliyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON KİMDE?
2025 itibarıyla en yüksek promosyon tutarı 27.000 TL ile VakıfBank tarafından sunulurken, onu Yapı Kredi 25.000 TL’ye varan ödemesiyle takip ediyor. Emekliler, bankaların sunduğu ek kampanyalar ve koşulları dikkatlice inceleyerek karar verebiliyor.