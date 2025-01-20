Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin

MAAŞA GÖRE PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞİYOR

Bankalar, emeklilere ödenecek promosyon tutarlarını dört farklı maaş dilimine göre belirledi. En düşük promosyon 5 bin liradan başlarken, maaş aralıklarına göre bu rakam 20 bin lirayı aşabiliyor. Belirlenen dilimler şu şekilde:

10 bin liranın altında maaşlar ,

10 bin ila 14 bin 999 lira arası maaşlar ,

15 bin ila 19 bin 999 lira arası maaşlar ,

20 bin lira ve üzeri maaşlar.