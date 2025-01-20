Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamların ardından sunulan promosyon teklifleriyle emekliler için cazip kampanyalar başlatıldı. Emekli maaşlarına yönelik promosyon hareketliliği artarken, büyük tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar emeklileri sakın bu tuzağa düşmeyin diyerek uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan düzenlemeyle düşük emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte promosyon yarışları hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamların ardından sunulan promosyon teklifleriyle emekliler için cazip kampanyalar başlatıldı.
MAAŞA GÖRE PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞİYOR
Bankalar, emeklilere ödenecek promosyon tutarlarını dört farklı maaş dilimine göre belirledi. En düşük promosyon 5 bin liradan başlarken, maaş aralıklarına göre bu rakam 20 bin lirayı aşabiliyor. Belirlenen dilimler şu şekilde:
10 bin liranın altında maaşlar ,
10 bin ila 14 bin 999 lira arası maaşlar ,
15 bin ila 19 bin 999 lira arası maaşlar ,
20 bin lira ve üzeri maaşlar.
PROMOSYON ALIRKEN EK MASRAFLARA DİKKAT
Promosyon ödemelerinden yararlanan emeklilerin, bankaların bazı koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar arasında kredi kartı işlemleri yapmak ve aylık en az 500 liralık harcama taahhüdünde mevcut olduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Uzmanlar, emeklilere promosyon sözleşmelerini ayrı ayrı incelemeleri ve olası ek masraflara karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.
BANKADAN EMEKLİ PROMOSYONU ALANLAR DİKEN ÜSTÜNDE
Öte yandan emekli maaşlarına yönelik promosyon hareketliliği artarken, dolandırıcılar da bu durumu fırsata çevirerek emeklileri hedef almaya başladı. Özellikle “Banka promosyonu yükseldi” ve “Maaşınızı kapınıza kadar getiriyoruz” gibi iddialarla emeklilere sahte linkler gönderiliyor. Uzmanlar, sanal ortamdaki dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ EMEKLİLER
Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte internet sitelerine yönlendiren linkleri SMS veya sosyal medya platformları üzerinden emeklilere gönderiyor. Bu mesajlarda kendilerini banka yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcılar, güven ortamı oluşturarak emeklilerin hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.
Linke tıklayan vatandaşlar, sahte bir form doldurduktan sonra tüm hesap bilgilerini dolandırıcılarla paylaşmış oluyor. Hesap bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, kısa süre içinde hesaplardaki paraları farklı bir hesaba aktararak mağduriyet yaratıyor.
SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN
Uzmanlar, emeklilere gönderilen SMS ve sosyal medya mesajlarındaki linklere karşı temkinli olunması gerektiğini belirterek, banka işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesini öneriyor. Promosyon teklifleriyle ilgili bilgi almak isteyen emeklilerin, doğrudan bankaların resmi internet sitelerini veya şubelerini tercih etmeleri gerektiği ifade ediliyor.