Bankalardan 'Çifte Faiz' Hamlesi! İlk Etkiler Hissedilmeye Başlandı: Hem İhtiyaç Kredisi Hem Mevduat...

İhtiyaç kredisi faizlerini sorgulayanlar, güncel mevduat faizi oranlarını merak edenler için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik borç faizini yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltmesi sonrası bankaların hem kredi hem de mevduat faizleri yükselişe geçti. Bu kapsamda özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarının yüksek tutulmasıyla yatırımcının Türk Lirası’nda kalması için teşvik sağlandı.

KREDİ FAİZ ORANLARI YÜZDE 5’İ AŞTI

Hafta başı itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları yaklaşık iki puanlık bir artış yaşadı. Bu kapsamda 3,50 civarında bulunan faizler 5,50 seviyesine yükseldi. Uzmanlar piyasadaki likiditenin artmasının enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirirken siyasi belirsizliğin çözüme kavuşması ile ekonomideki gri bulutların dağılması sonucu kredi faiz oranlarında uzun vadede düşüş yaşanabileceğinin altını çiziyorlar.

MEVDUAT FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

Ancak bu süreçte yatırımcılar güncellenen mevduat faizi oranlarını da yakından takip ediyordu. Bankada parası olanlar için de TL mevduat faizi oranları yükseldi. Bu kapsamda 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 45 seviyelerine yükseldi. Bankalar sitelerinden yeni faiz oranlarını duyururken 50 bin TL ve üzeri hesaplarda oran yüzde 44,5 oldu. Ancak daha yüksek hacimli mevduatlarda ise bu yüzde 45’i gördü.

46 ve 92 gün vadede mevduat faizi çoğu bankada değişmedi, yüzde 41-42,5 arasında kaldı. En kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz bu dönemde dövize yönelmesi muhtemel tasarrufun TL’de kalmasına yaraması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi