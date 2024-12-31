Bankalardan Büyük Yılbaşı Jesti! Tek Tek Açıkladılar, Çok Düşük Olacak
Yeni yıl yaklaşırken bankalar, müşterilerine özel yılbaşı kredisi kampanyalarını duyurdu. Nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak erteleme seçeneği de sunan üç bankanın kredi detayları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına sayılı günler kala bankalar, müşterilerinin yılbaşı dönemindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kredi kampanyaları sunmaya başladı. Düşük faiz oranları, erteleme seçenekleri ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çeken yılbaşı kredileri üç banka tarafından duyuruldu. İşte detaylar...
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilere özel olarak mobil uygulama üzerinden faizsiz kredi fırsatı sunuyor. 10-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, yılbaşı kredisi kapsamında 3 ay taksit erteleme imkanı tanıyor ve 250.000 TL’ye kadar kredi sunuyor. Kredi vadeleri şu şekilde belirlendi:
100.000 TL üzerindeki krediler için en fazla 12 ay,
50.000 TL ile 100.000 TL (dahil) arasındaki krediler için en fazla 24 ay,
50.000 TL ve altındaki krediler için ise azami 36 ay vade uygulanıyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, yeni yıl kredisi kampanyasında müşterilere 3 aya kadar ödemesiz dönem sunuyor. Kredinin ilk taksit tarihi kredi açılışından itibaren en fazla 120 gün sonrasına ertelenebiliyor.
Azami vade süresi, ödemesiz dönem dahil 36 ay olarak belirlenmiş durumda.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite ekleniyor.