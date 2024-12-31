Bankalardan Büyük Yılbaşı Jesti! Tek Tek Açıkladılar, Çok Düşük Olacak

İŞ BANKASI

İş Bankası, yılbaşı kredisi kapsamında 3 ay taksit erteleme imkanı tanıyor ve 250.000 TL’ye kadar kredi sunuyor. Kredi vadeleri şu şekilde belirlendi:

100.000 TL üzerindeki krediler için en fazla 12 ay,

50.000 TL ile 100.000 TL (dahil) arasındaki krediler için en fazla 24 ay,

50.000 TL ve altındaki krediler için ise azami 36 ay vade uygulanıyor.