Bankalardan Büyük Yenilik! ATM'lerde Sil Baştan Yeni Dönem

ATM'LERDE KAPSAMLI YENİLİK

Türkiye'nin 81 ilindeki ATM ağını yenileme kararı alan bankalar, bu yenilik ile hem para yatırma hem de çekme işlemleri için aynı ATM'yi kullanmayı mümkün kılacak. Bu yeni nesil ATM'ler, halihazırda birkaç şehirde test edilmekte ve ciddi bir nakit sorununun çözülmesine katkı sağlıyor. Yenilenen ATM'ler, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilmesini sağlayacak.