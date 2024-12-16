Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek

Ocak ayında emekli promosyonlarının artması beklenirken, milyonlarca emekli için bankaların yeni kampanyaları gündeme oturdu. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’yi aşmasıyla birlikte, promosyon tutarlarında da önemli artışlar yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre, maaş artışına paralel olarak promosyon ödemelerinde de düzenlemeye gidilecek. Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Ocak itibarıyla 15 bin TL’yi geçmesiyle birlikte, daha önce düşük promosyon alan emeklilere otomatik zam yapılması bekleniyor.

1 6
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 2

BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Maaşını başka bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emekliler, promosyon farkına ek olarak sistemde geçirdikleri süreye göre ek ödemelerden de faydalanabilecek.

2 6
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 3

Kamu bankalarının, en düşük maaş için 8-12 bin TL olan promosyon tutarını ocak ayında 10-15 bin TL’ye yükseltmesi beklenirken, özel bankalar daha iddialı teklifler sunuyor.

3 6
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 4

20 BİN LİRA PROMOSYON

Özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri ve ek hizmet avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu durum, özellikle daha yüksek promosyon arayışında olan emekliler için cazip bir fırsat oluşturuyor.

4 6
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 5

Kamu bankalarının promosyon tutarlarının daha düşük olması, emeklilerin yeni yılda tercihlerinde değişiklik yaratabilir. Promosyon miktarları, emekli maaşlarına göre belirlenirken, maaşı yüksek olan emeklilere bankalar tarafından daha avantajlı teklifler sunulması bekleniyor.

5 6
Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek - Resim: 6

Özellikle özel bankaların sunduğu 20 bin TL’ye kadar çıkan promosyon teklifleri ve ek hizmetler, emekliler arasındaki bankacılık tercihlerinde rekabeti artırıyor. 2025 yılı itibarıyla emekliler, maaş artışıyla birlikte bu cazip kampanyalardan faydalanabilecek.

6 6