Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek
Ocak ayında emekli promosyonlarının artması beklenirken, milyonlarca emekli için bankaların yeni kampanyaları gündeme oturdu. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’yi aşmasıyla birlikte, promosyon tutarlarında da önemli artışlar yapılacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre, maaş artışına paralel olarak promosyon ödemelerinde de düzenlemeye gidilecek. Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Ocak itibarıyla 15 bin TL’yi geçmesiyle birlikte, daha önce düşük promosyon alan emeklilere otomatik zam yapılması bekleniyor.
BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR
Maaşını başka bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emekliler, promosyon farkına ek olarak sistemde geçirdikleri süreye göre ek ödemelerden de faydalanabilecek.
Kamu bankalarının, en düşük maaş için 8-12 bin TL olan promosyon tutarını ocak ayında 10-15 bin TL’ye yükseltmesi beklenirken, özel bankalar daha iddialı teklifler sunuyor.
20 BİN LİRA PROMOSYON
Özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri ve ek hizmet avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu durum, özellikle daha yüksek promosyon arayışında olan emekliler için cazip bir fırsat oluşturuyor.
Kamu bankalarının promosyon tutarlarının daha düşük olması, emeklilerin yeni yılda tercihlerinde değişiklik yaratabilir. Promosyon miktarları, emekli maaşlarına göre belirlenirken, maaşı yüksek olan emeklilere bankalar tarafından daha avantajlı teklifler sunulması bekleniyor.
Özellikle özel bankaların sunduğu 20 bin TL’ye kadar çıkan promosyon teklifleri ve ek hizmetler, emekliler arasındaki bankacılık tercihlerinde rekabeti artırıyor. 2025 yılı itibarıyla emekliler, maaş artışıyla birlikte bu cazip kampanyalardan faydalanabilecek.