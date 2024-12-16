Bankalardan 2025 Yılına Özel Promosyon! 20 Bin Lira Nakit Verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre, maaş artışına paralel olarak promosyon ödemelerinde de düzenlemeye gidilecek. Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Ocak itibarıyla 15 bin TL’yi geçmesiyle birlikte, daha önce düşük promosyon alan emeklilere otomatik zam yapılması bekleniyor.