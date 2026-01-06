Bankalarda Yeni Dönem! Havale ve EFT Ücretlerine Zam

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından bankaların EFT ve havale ücretleri 2026 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. Otomatik güncelleme kapsamında para transferi komisyonlarına yüzde 30,9 oranında zam yapılırken, yeni tarifeler işlem tutarına göre kademeli olarak uygulanacak.

Son Güncelleme:
Bankalarda Yeni Dönem! Havale ve EFT Ücretlerine Zam
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde milyonlarca bankacılık müşterisini yakından ilgilendiren para transferi ücretleri, 2026 yılıyla birlikte yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından, yasal düzenlemeler kapsamında EFT ve havale işlemlerinde uygulanan komisyon tutarları güncellendi.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında temel alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de aynı oranda artış yansıtıldı.

EFT İŞLEMLERİNDE YENİ ÜCRET TABLOSU

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, bankacılık mevzuatı gereği her yıl başında otomatik olarak yapılan bu düzenleme sonucunda EFT maliyetleri kademeli şekilde yükseldi. İşlem tutarına göre belirlenen yeni komisyon ücretleri şu şekilde oldu:

- 8.300 TL’ye kadar olan EFT işlemlerinde ücret 8,37 TL olarak uygulanacak.
- 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki transferlerde komisyon bedeli 16,76 TL seviyesine çıkarıldı.
- 399.000 TL ve üzeri işlemlerde işlem başına 209,38 TL kesinti yapılacak.

Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam VerdiEmekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam VerdiEkonomi
Altına Venezuela Etkisi! Uçuşa GeçtiAltına Venezuela Etkisi! Uçuşa GeçtiEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Havale EFT
Son Güncelleme:
AJet Yeni Kampanyayı Duyurdu! 9 Dolar ve Euroya Yurt Dışı Bileti 9 Dolar ve Euroya Yurt Dışı Bileti Kampanyası Başladı
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Test Sonucu Çıktı: Saç Örneğinde Kokain Tespit Edildi Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Sonuçları Çıktı
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı Kapalıçarşı Operasyonunda Dördüncü Dalga