Bankalarda Yeni Dönem! Havale ve EFT Ücretlerine Zam

Türkiye genelinde milyonlarca bankacılık müşterisini yakından ilgilendiren para transferi ücretleri, 2026 yılıyla birlikte yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından, yasal düzenlemeler kapsamında EFT ve havale işlemlerinde uygulanan komisyon tutarları güncellendi.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında temel alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de aynı oranda artış yansıtıldı.

EFT İŞLEMLERİNDE YENİ ÜCRET TABLOSU

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, bankacılık mevzuatı gereği her yıl başında otomatik olarak yapılan bu düzenleme sonucunda EFT maliyetleri kademeli şekilde yükseldi. İşlem tutarına göre belirlenen yeni komisyon ücretleri şu şekilde oldu:

- 8.300 TL’ye kadar olan EFT işlemlerinde ücret 8,37 TL olarak uygulanacak.

- 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki transferlerde komisyon bedeli 16,76 TL seviyesine çıkarıldı.

- 399.000 TL ve üzeri işlemlerde işlem başına 209,38 TL kesinti yapılacak.

Kaynak: Sözcü