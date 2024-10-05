Bankalarda Sil Baştan Yeni Sistem: Nakit Para İle Giderken Biz Kez Daha Düşünün!
Bankalar, nakit para dolaşımı için yeni bir sisteme hazırlanıyor. Elinde nakit bulundurup, banka hesabına nakidini yatıracak milyonlar için uzman isimden kritik bir uyarı geldi.
Kaynak: TV100
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankaya giderken yanında nakit para taşıyanlara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, bankalarda başlayan yeni uygulamalara dikkat çekerek, nakit para işlemlerinde bankaların daha sıkı denetim yaptığını belirtti.
"NAKİTİNİZİ İSPATLAMAK ZORUNDASINIZ"
Memiş, bankalara gönderilen yeni talimatlar doğrultusunda, enflasyon ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bankaların nakit para getiren müşterilere "Paranın kaynağını" sormaya başladığını ifade etti.
Memiş, yazısında şu önemli uyarılarda bulundu:
"Resmi belge ile bankaya götürdüğünüz nakitin kaynağını ispatlamak zorundasınız. Döviz bozdurduysanız 'Döviz fişi', altın bozdurduysanız 'faturası', ev ya da araba sattıysanız 'satış belgesi', mal veya ürün sattıysanız 'belgesi' ile bu kaynağı açıklamanız gerekiyor. Bu sorgu aslında daha önce de vardı, fakat uygulanmıyordu. Ancak artık sıkı bir şekilde uygulanıyor."
"KAĞIT PARALAR TEDAVÜLDEN KALKACAK"
Memiş, bankaların bu yeni düzenlemeyle, işlemlerin nedenini, paranın kaynağını ve kullanım amacını sorgulamak zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca, yüksek meblağlarda nakit para işlemlerinde belgelerin hazır olması gerektiğini belirtti. "İzah edenler de sorun yok. İzaha edemeyenleri de izaha davet ederler" dedi.
Nakit para basımına dair de değerlendirmelerde bulunan Memiş, kağıt paraların tedavülden kalkacağına işaret ederek, "Yeni banknotların basılmamasının önemli nedenlerinden biri de, paranın dolaşımını dijital bitirmek.
"KİMSE KAYNAĞI BELİRSİZ NAKİTLE DOLAŞAMAYACAK"
Kağıt paraların dolaşımı bitecek, dijital paralara geçiş olacak, her şey kayıt içinde olacak.
Bundan sonra bankaya yüklü nakit görüteceğiniz zaman belgeleriniz hazır olsun.
İzah edenler de sorun yok.
İzaha edemeyenleri de izaha davet ederler.
Bundan sonra kimse kaynağı belli olmayan ya da izah edilemeyen çuval dolusu paralarla dolaşamayacak!" ifadelerini kullandı.