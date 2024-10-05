Bankalarda Sil Baştan Yeni Sistem: Nakit Para İle Giderken Biz Kez Daha Düşünün!

"KAĞIT PARALAR TEDAVÜLDEN KALKACAK"

Memiş, bankaların bu yeni düzenlemeyle, işlemlerin nedenini, paranın kaynağını ve kullanım amacını sorgulamak zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca, yüksek meblağlarda nakit para işlemlerinde belgelerin hazır olması gerektiğini belirtti. "İzah edenler de sorun yok. İzaha edemeyenleri de izaha davet ederler" dedi.

Nakit para basımına dair de değerlendirmelerde bulunan Memiş, kağıt paraların tedavülden kalkacağına işaret ederek, "Yeni banknotların basılmamasının önemli nedenlerinden biri de, paranın dolaşımını dijital bitirmek.