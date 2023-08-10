Bankalarda promosyon yarışı başladı: Konuşulan yeni rakamlar ve süreler ortaya çıktı
Asgari ücret ve emekli ile memura yapılan zamların ardından bankalarda promosyon yarışı yeniden başladı.
Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapılınca bankalar da kolları sıvadı.
Birçok banka 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500, 10 bin ve üzeri maaşı alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyordu.
'PROMOSYON YARIŞI YENİDEN KIZIŞIYOR'
Temmuz'da maaşlara yansıyan artışların ardından bankaların da promosyonlarını güncellemesi bekleniyordu. Kimi bankalar ufak dokunuşlarla promosyon miktarını güncellese de özellikle emekliler umduğunu bulamamıştı. Şimdi promosyon yarışı yeniden kızışıyor.
EMEKLİLER DE YARARLANABİLECEK
En düşük memur maşının 22 bin TL olması sonrası harekete geçen bankalar, kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haliyle maaşlar gibi promosyonlar da yükselecek.