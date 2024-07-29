Bankalara Yeni Dolar ve Altın Talimatı: 'Yarın Sabah Başlayacak, Hazırlanın'

Mevduat faizleri düşüyor ancak bu durum Merkez Bankası'nın işine gelmiyor çünkü sıkı para politikası demek aynı zamanda mevduat ve kredi faizlerinin yüksek kalması demek. Siz bir taraftan sıkılaşıp öteki taraftan musluğu açarsanız bu iş yürümez.



Önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçtiğini göreceğiz. Bu yılın zirvesi olan 66-67'nin geçildiğini göreceğiz. Kredilerde rakam vermek istemiyorum ancak size şu kadar söyleyeyim, fiyatını soruyorsanız zaten satın almayacaksınız demektir. Dolayısıyla mevduat son derece karlı bir yatırım olmaya devam edecek.



