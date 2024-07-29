Bankalara Yeni Dolar ve Altın Talimatı: 'Yarın Sabah Başlayacak, Hazırlanın'
Politika faizini yüzde 50'de sabit bırakarak parasal sıkılaşma sürecine devam edeceğini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son günlerde TL mevduat faizlerinde yaşanan düşüşlerin ardından harekete geçti. Ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcıların rotasını yeniden altın ve döviz tarafına çevirmesinden duyulan endişe sonucunda atılacak adımları sıralarken, önemli uyarılarda bulundu.
Geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısında politika faizlerini yüzde 50'de sabit bırakan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın açıklamalarıyla piyasalara yönelik "parasal sıkılaşmaya devam" mesajı verdi.
TCMB'nin bu hareketlerinin ardından önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada, bu hafta itibarıyla ekonomi piyasalarında çarpıcı gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Yeşilada, ilk dönüşümün bankaların uyguladığı TL mevduat faizlerinde görüleceğini belirtirken, yaşanacakları şu ifadelerle anlattı:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 31 Mart sonrasında net döviz pozisyonunda yaşadığı başarı, tarihe geçecek bir grafik sunuyor. Ben Türkiye'nin hikayesinin devam edeceğini düşünüyorum ve piyasada konuşulduğu gibi yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi beklemiyorum.
BANKALARA DOLAR VE ALTIN TALİMATI
Son günlerde parasal sıkılaşma mesajlarına rağmen bankaların TL mevduat faizlerinde aşağı yönlü bir tablo sunmasını değerlendiren Yeşilada, bu konuda gelecek haftalar itibarıyla tam tersi bir tablo görüleceğini söyledi. Türk lirası mevduat faizlerinin cazip olmaması halinde yatırımcıların yeniden döviz ve altına yönelebileceğini aktaran uzman isim, bu konuda bankalara gerekli talimatların verildiğini söyleyerek şu şekilde konuştu:
Mevduat faizleri düşüyor ancak bu durum Merkez Bankası'nın işine gelmiyor çünkü sıkı para politikası demek aynı zamanda mevduat ve kredi faizlerinin yüksek kalması demek. Siz bir taraftan sıkılaşıp öteki taraftan musluğu açarsanız bu iş yürümez.
Önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçtiğini göreceğiz. Bu yılın zirvesi olan 66-67'nin geçildiğini göreceğiz. Kredilerde rakam vermek istemiyorum ancak size şu kadar söyleyeyim, fiyatını soruyorsanız zaten satın almayacaksınız demektir. Dolayısıyla mevduat son derece karlı bir yatırım olmaya devam edecek.
Türkiye'de bu para politikası devam ettiği sürece sıcak para kaçışı bizden kaynaklanan sebeplerle gerçekleşmez. Ben 2025 yılının ilk çeyreği bitene kadar herhangi bir faiz indirimine gidilmesini beklemiyorum.