Bankalara yazı gönderildi: Türk Lirası için yeni hamle

İSTİSNADAN FAYDALANACAK BANKA SAYISI SINIRLI

Bunun dışında, gerçek kişiler için Türk lirası pay hesaplamasında payda kısmı 15 milyar Türk lirasının altında olan bankalar ve tüzel kişiler için Türk lirası pay hesaplamasında payda kısmı 10 milyar Türk lirasının altında olan bankalar da uygulamada istisna tutuldu.