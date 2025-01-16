Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir?
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından bankalar mevduat faizi oranlarında değişikliğe gitti. Peki mevduata kaç lira yatırıldığında yeni asgari ücret geliri elde ediyor? İşte bankaların oranları…
2025 yılı için belirlenen asgari ücret, çalışan kesimin tepkilerine ve işçileri temsil eden Türk-İş’in itiraz ederek masadan kalkmasına rağmen, yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücret, açlık sınırının biraz üzerinde yer alsa da, ekonomistler bu rakamın kısa sürede yeniden açlık sınırının altına düşebileceğine dikkat çekiyor.
MERKEZ’DEN FAİZ İNDİRİMİ KARARI
Asgari ücret kararı sonrası Merkez Bankası, 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitti. Faiz oranı yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Bu, 22 aylık aranın ardından gelen ilk faiz indirimi olarak kayda geçti. Uzmanlar, faiz indirimlerinin devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına rağmen, bankaların mevduat faiz oranları yüksek seviyelerini koruyor. Yapılan araştırmalara göre, 600 bin TL’lik birikimini 32 günlük mevduat hesabına yatıranlar, hiç çalışmadan aylık asgari ücrete yakın veya biraz üstünde kazanç sağlayabiliyor.
600 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ VE BANKA ORANLARI
600 bin TL üzerinden hesaplanan 32 günlük mevduat faiz getirisiyle ilgili detaylı oranlar ve bankaların sunduğu faiz teklifleri, mevduat hesabı yatırımını değerlendirenler için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bankaların sunduğu oranların karşılaştırılması, yatırımcıların daha fazla kazanç elde etmesi için büyük önem taşıyor. İşte banka banka 600 bin liranın 32 günlük mevduat getiri listesi:
TEB
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 24.144,66 TL
Vade Sonu Tutar: 624.144,66 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 23.671,23 TL
Vade Sonu Tutar: 623.671,23 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 23.671,23 TL
Vade Sonu Tutar: 623.671,23 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 23.671,23 TL
Vade Sonu Tutar: 623.671,23 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.250,96 TL
Vade Sonu Tutar: 22.250,96 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 21.777,53 TL
Vade Sonu Tutar: 621.777,53 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 21.540,82 TL
Vade Sonu Tutar: 621.540,82 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 20.357,26
Vade Sonu Tutar: 620.357,26 TL