Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir?

2025 yılı için belirlenen asgari ücret, çalışan kesimin tepkilerine ve işçileri temsil eden Türk-İş’in itiraz ederek masadan kalkmasına rağmen, yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücret, açlık sınırının biraz üzerinde yer alsa da, ekonomistler bu rakamın kısa sürede yeniden açlık sınırının altına düşebileceğine dikkat çekiyor.

MERKEZ’DEN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Asgari ücret kararı sonrası Merkez Bankası, 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitti. Faiz oranı yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Bu, 22 aylık aranın ardından gelen ilk faiz indirimi olarak kayda geçti. Uzmanlar, faiz indirimlerinin devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor.