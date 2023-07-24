Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem
Emekli promosyon ödemeleri, EYT ile birlikte 10 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Temmuz 2023'te yapılan zam sonrasında bankalar yeniden harekete geçti. Hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı ve dikkat edilmesi gerekenler de tek tek sıralandı.
Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yaptı. Bunların büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuşurken prim ve yılını dolduranlar da yaş şartı olmadan emekli olmaya devam ediyor.
Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi. Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.
Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre, bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor.
2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.