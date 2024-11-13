Bankalar Tamamen Yasakladı: Artık Kullanılmayacak

MİLYONLARCA DOLARLIK CEZA

Bu uygulama değişikliği, yalnızca NatWest'i değil, tüm finans sektörünü ilgilendiren bir sorun olan veri güvenliği ve düzenlemelere uyumun önemini bir kez daha ortaya koydu. ABD'de birçok büyük banka, kayıt tutma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle milyarlarca dolarlık cezalar ödemek zorunda kaldı. NatWest'in bu adımı, sektördeki bu genel eğilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.