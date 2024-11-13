Bankalar Tamamen Yasakladı: Artık Kullanılmayacak
Dev Banka, 60 binden fazla çalışanına, iş amaçlı tüm iletişimlerde yalnızca "onaylı kanallar"ı kullanma zorunluluğu getirdi. Alınan bu karar doğrultusunda WhatsApp, Facebook Messenger ve Skype gibi popüler mesajlaşma uygulamaları şirket cihazlarında artık engellendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Finans sektörünün devlerinden NatWest, iş iletişiminde şeffaflığı sağlamak ve güvenlik risklerini azaltmak amacıyla radikal bir karar aldı. Banka, 60 binden fazla çalışanına, iş amaçlı tüm iletişimlerde yalnızca "onaylı kanallar"ı kullanma zorunluluğu getirdi. Bu kararın doğrudan sonucu olarak, WhatsApp, Facebook Messenger ve Skype gibi popüler mesajlaşma uygulamaları şirket cihazlarında artık engellendi.
"Kanal dışı iletişim" olarak adlandırılan ve mesajların kaydedilmesini zorlaştıran veya imkansız kılan uygulamaların, iş dünyası ve siyaset üzerindeki olumsuz etkileri bu kararın temel nedenleri arasında yer alıyor. Onaylı kanallar üzerinden yapılan tüm mesajların izlenebilir olması, şüpheli durumlarda geçmişe dönük inceleme yapılabilmesini sağlayarak şeffaflığı artıracak.
MİLYONLARCA DOLARLIK CEZA
Bu uygulama değişikliği, yalnızca NatWest'i değil, tüm finans sektörünü ilgilendiren bir sorun olan veri güvenliği ve düzenlemelere uyumun önemini bir kez daha ortaya koydu. ABD'de birçok büyük banka, kayıt tutma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle milyarlarca dolarlık cezalar ödemek zorunda kaldı. NatWest'in bu adımı, sektördeki bu genel eğilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
İngiltere'deki finansal düzenleyici kurum FCA da, bu konuya duyarsız kalmadı. Banka çalışanlarının mesajlaşma uygulamalarını nasıl kullandığını yakından inceleyeceğini açıkladı. FCA'nın bu kararı, enerji düzenleyici Ofgem'in Morgan Stanley'e özel telefonlardan WhatsApp kullanarak yapılan iş görüşmeleri nedeniyle ceza kesmesinin ardından gündeme geldi.
Bu tartışma yalnızca finans sektörüyle sınırlı değil. Kamu kurumlarında da çalışanların uygulama kullanımı üzerine ciddi endişeler bulunuyor. Özellikle bakanların WhatsApp üzerinden hükümet işlerini yürütmeleri, şeffaflık konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. İngiltere'deki Covid-19 araştırması, hükümet yetkililerinin mesajlarını silerek şeffaflığı engellediğini ortaya çıkarmıştı.