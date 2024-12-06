Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar
Son dönemde bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar vites yükseltirken faizsiz kredi limitleri 75 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek faiz oranlarının gölgesinde kalan tüketiciler, uygun finansman arayışına girerken bankalar da müşteri çekmek için yeni stratejilere başvurdu. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken bilançolarını güçlendirmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını daha cazip hale getirdi.
Bazı bankalar, faizsiz kredi limitlerini 75 bin TL'ye kadar çıkararak tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Bu kampanyalarda nakit avans ve ek hesap gibi ek hizmetler de sunuluyor. Ancak, bu cazip tekliflerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor.
HANGİ BANKA NE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİYOR?
Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)
İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)
TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
-En Para: 35 bin TL
Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
-QNB: 20 bin TL
On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL