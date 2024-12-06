Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Bazı bankalar, faizsiz kredi limitlerini 75 bin TL'ye kadar çıkararak tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Bu kampanyalarda nakit avans ve ek hesap gibi ek hizmetler de sunuluyor. Ancak, bu cazip tekliflerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor.