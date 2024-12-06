Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Son dönemde bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar vites yükseltirken faizsiz kredi limitleri 75 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kredi İhtiyaç Kredisi Banka promosyonları
Son Güncelleme:
Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar - Resim: 1

Yüksek faiz oranlarının gölgesinde kalan tüketiciler, uygun finansman arayışına girerken bankalar da müşteri çekmek için yeni stratejilere başvurdu. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken bilançolarını güçlendirmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını daha cazip hale getirdi.

1 4
Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar - Resim: 2

Bazı bankalar, faizsiz kredi limitlerini 75 bin TL'ye kadar çıkararak tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Bu kampanyalarda nakit avans ve ek hesap gibi ek hizmetler de sunuluyor. Ancak, bu cazip tekliflerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor.

2 4
Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar - Resim: 3

HANGİ BANKA NE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİYOR?

Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)

TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

3 4
Bankalar Sıfır Faizli Kredi İçin Vites Yükseltti: Rakamlar Arşa Çıktı! İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar - Resim: 4

Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
-En Para: 35 bin TL

Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
-QNB: 20 bin TL

On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL

4 4