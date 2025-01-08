Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun
Bankalar, çeşitli yöntemlerle vatandaşları tuzağına düşüren dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı. Müşterilerini peş peşe mesaj atarak uyaran bankalar, özellikle sahte siteler ve sosyal medya hesaplarına dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmek için akla hayale gelmeyecek yöntemler kullanmaya devam ediyor. Bankalar, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Tek tek müşterilerine mesaj atarak bilgilendiren bankalar, dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı.
Özellikle sahte siteler, sosyal medya hesapları ve zararlı yazılımlarla kişisel bilgilerin ele geçirildiğini belirten bankalar, müşterilerine dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
BANKALAR PEŞ PEŞE UYARI MESAJI ATTI
Doladırıcıların yeni yöntemini ifşalayan bankalar, müşterilerine attıkları mesajda, "Sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında sahte yorumlar ve sözde kazanç hikayeleriyle güvenilir firma ve şahısların isimlerinin kullanıldığı yatırım vaadi dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun.
Kolay para kazanma vaatlerine şüpheyle yaklaşın, bu amaçla oluşturulan yazışma gruplarının aldatıcı ve yanıltıcı olabileceğini unutmayın. Yatırımlarınızı kontrol etmeniz için yüklemeniz istenen uygulamaları, mobil cihazınıza indirmeyin" uyarısında bulundu.