Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun

BANKALAR PEŞ PEŞE UYARI MESAJI ATTI

Doladırıcıların yeni yöntemini ifşalayan bankalar, müşterilerine attıkları mesajda, "Sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında sahte yorumlar ve sözde kazanç hikayeleriyle güvenilir firma ve şahısların isimlerinin kullanıldığı yatırım vaadi dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun.