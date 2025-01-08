Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun

Bankalar, çeşitli yöntemlerle vatandaşları tuzağına düşüren dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı. Müşterilerini peş peşe mesaj atarak uyaran bankalar, özellikle sahte siteler ve sosyal medya hesaplarına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim: 1

Dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmek için akla hayale gelmeyecek yöntemler kullanmaya devam ediyor. Bankalar, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Tek tek müşterilerine mesaj atarak bilgilendiren bankalar, dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı.

Özellikle sahte siteler, sosyal medya hesapları ve zararlı yazılımlarla kişisel bilgilerin ele geçirildiğini belirten bankalar, müşterilerine dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim: 2

BANKALAR PEŞ PEŞE UYARI MESAJI ATTI

Doladırıcıların yeni yöntemini ifşalayan bankalar, müşterilerine attıkları mesajda, "Sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında sahte yorumlar ve sözde kazanç hikayeleriyle güvenilir firma ve şahısların isimlerinin kullanıldığı yatırım vaadi dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun.

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Bankalar Peş Peşe Mesaj Attı: Bu İşlemi Yapanlar Yandı! Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim: 3

Kolay para kazanma vaatlerine şüpheyle yaklaşın, bu amaçla oluşturulan yazışma gruplarının aldatıcı ve yanıltıcı olabileceğini unutmayın. Yatırımlarınızı kontrol etmeniz için yüklemeniz istenen uygulamaları, mobil cihazınıza indirmeyin" uyarısında bulundu.

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