Bankalar Peş Peşe Duyurdu Sıfır Faizli Kredi Rakamları Güncellendi: Kimler Yararlanabilecek?
Krediye ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş için bankalardan beklenen hamle geldi. Bankaların sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleri güncellendi. Peki, bu avantajlı kredilerden kimler faydalanabiliyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını devreye aldı. Eğitim, sağlık ve beklenmedik harcamalar gibi durumlarda, düşük maliyetli bu krediler bütçeyi rahatlatmayı amaçlıyor. Son dönemde bazı bankalar, taksitli nakit avans seçenekleri ile birlikte tüketicilere 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Ancak bu fırsatlardan sadece bankaya yeni katılan müşteriler yararlanabiliyor.
BANKALARIN SIFIR FAİZ KAMPANYALARININ DETAYLARI BELLİ OLDU
İşte bankaların sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları:
TEB
TEB, sıfır faizli 3 taksitle 25 bin lira taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Ayrıca, yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları ve 6 ay vade ile 25 bin liraya kadar kredi veriyor. Kampanya, 31 Ekim’e kadar geçerli ve “Hoş geldin” kampanyasından yararlanmak için kredi notunuzun yüksek olması ve dijital kanallar üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, yeni müşterilere özel olarak 20 bin lira sıfır faizli, 6 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aynı zamanda, QNB Mobil uygulaması üzerinden 25 bin liraya kadar 3 ay vadeli, faizsiz taksitli nakit avans kullanma fırsatı da bulunuyor. Kampanya, 31 Ekim’e kadar geçerli.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilere 20 bin liraya kadar sıfır faizli, 6 ay vadeli kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca 25 bin liraya kadar faizsiz, 3 taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için müşteri olduktan sonra 14 gün içinde bireysel kredi kartı başvurusunda bulunulması ve kartın onaylanması gerekiyor. Kampanya 15 Ekim’e kadar geçerli.
Akbank
Akbank, yeni müşterilerine 20 bin liraya kadar sıfır faizli, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor. Ayrıca, sıfır faizli ve 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans imkanı da sağlıyor. Kampanya, 31 Ekim’e kadar devam ediyor.
DenizBank
DenizBank, sıfır faizli 10 bin lira kredi kampanyası ile dikkat çekiyor. 6 ay vadeli bu kredi, ilk kez DenizBank müşterisi olanlara sunuluyor. Kampanya 31 Ekim’e kadar geçerli olup, başvuru yapanlar 1 ay boyunca bu fırsattan yararlanabiliyor.