Bankalar Peş Peşe Duyurdu Sıfır Faizli Kredi Rakamları Güncellendi: Kimler Yararlanabilecek?

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını devreye aldı. Eğitim, sağlık ve beklenmedik harcamalar gibi durumlarda, düşük maliyetli bu krediler bütçeyi rahatlatmayı amaçlıyor. Son dönemde bazı bankalar, taksitli nakit avans seçenekleri ile birlikte tüketicilere 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Ancak bu fırsatlardan sadece bankaya yeni katılan müşteriler yararlanabiliyor.