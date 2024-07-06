Bankalar Müşterilerini Mesajla Uyardı: Tüm Kredi Kartı Limitleri Bu Seviyeye Düşürülecek

TEMMUZ AYINDA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR



Son yıllarda yapılan artışlarla birlikte kredi kartı limitleri birçok müşterinin aylık gelirinin 10, 15 ve 20 katı oranına kadar çıkmış durumda. Öyle ki asgari ücretle çalışan birçok kişiye, 250 bin lirayı bulan kredi kartı limitleri tahsis edilmekte.



Bu durum, bilinçsiz kullanım halinde milyonlarca kart sahibinin borç batağına saplanabilme tehlikesini ortaya çıkarırken, aynı zamanda son yıllarda artış gösteren kredi kartı hırsızları için de cezbedici bir tabloya neden oluyor.