Bankalar Müşterilerini Mesajla Uyardı: Tüm Kredi Kartı Limitleri Bu Seviyeye Düşürülecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen talimatın ardından bankalar harekete geçti. Bazı bankalar bu hafta itibarıyla müşterilerine bilgilendirme mesajı gönderirken, kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin detaylarını gazeteci Fatih Altaylı paylaştı. Temmuz ayında hayata geçirilecek uygulama ile milyonlarca kredi kartı sahibinin limitinde düşüş yaşanacağı öğrenildi.
Son yıllarda Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaş, harcamaları için kredi kartı limitlerine sarıldı. Bu durum kredi kartı borçlarında tarihi bir artış yaşanmasına neden olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartlarına yönelik yeni kısıtlayıcı adımlar atılmasına karar verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile ortak yürütülen çalışmada Merkez Bankası, Türkiye'de dar gelirli vatandaşların kredi kartı limitinin çok yüksek olduğunu belirterek, kart limitlerinin aylık gelir ile orantılı olacak şekilde düzeltilmesini talep etti.
BDDK tarafından yapılan incelemede birçok bankanın, milyonlarca müşterisine aylık gelirinin 15 ile 20 katına varacak oranda limit tahsis ettiği anlaşıldı. Gazeteci Fatih Altaylı, BDDK tarafından bankalara gönderilen talimatın detaylarını açıkladı.
BU KİŞİLERİN KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK
Türkiye, kredi kartı ve aylık gelir düzeyi dikkate alındığında dünyanın en sağlıksız ülkeleri arasında yer alıyor. Bankacılık sektöründen görüştüğü isimlere dayandırdığı haberinde Altaylı, BDDK tarafından bankalara kredi kartı limitlerine ilişkin bir talimat gönderildiğini açıkladı.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyonu fırsat bilen birçok bankanın müşterilerinin limitlerinde peş peşe artış yaptığı ve yasal mevzuata aykırı davranışlar sergilediği öğrenilirken, birçok özel bankanın Temmuz ayı içerisinde kredi kartı limitlerinde değişikliğe gideceği anlaşıldı.
Halihazırda kredi kartı limitleri orantısız olan müşterilerin limitleri, ödeme performansları dikkate alınarak aylık gelirlerinin 4 ile 8 katı aralığına indirilecek.
TEMMUZ AYINDA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR
Son yıllarda yapılan artışlarla birlikte kredi kartı limitleri birçok müşterinin aylık gelirinin 10, 15 ve 20 katı oranına kadar çıkmış durumda. Öyle ki asgari ücretle çalışan birçok kişiye, 250 bin lirayı bulan kredi kartı limitleri tahsis edilmekte.
Bu durum, bilinçsiz kullanım halinde milyonlarca kart sahibinin borç batağına saplanabilme tehlikesini ortaya çıkarırken, aynı zamanda son yıllarda artış gösteren kredi kartı hırsızları için de cezbedici bir tabloya neden oluyor.
Bu durumun önüne geçmek için bankalara talimat yollayan BDDK, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirinin 4 ila 8 katına sabitlenmesini talep etti. Mevcut kredi kartını 1 yıldan az süredir kullanan müşteriler için maksimum limit olarak aylık gelirin 4 katı planlanırken, daha eski tarihli kart sahibi olan ve borçlarını düzenli şekilde ödeyen müşterilere ise maaş ve yan gelir toplamlarının 8 katı oranında limit tahsis edilebilecek.
KART LİMİTLERİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
İlk aşamada müşteriler için belirlenen aylık gelirin 4 ile 8 katı oranındaki sınırın taban ve tavan kısmı ise müşterinin ödeme ve kredi kartı kullanım süresine göre değerlendirilecek.
Mevcut kredi kartını 1 yıldan az süredir kullanan kişiler için aylık gelirin 4 katının üzerinde bir artış yaşanmasına izin verilmeyecek.
Uzun süredir kredi kartı sahibi olanlar ise, ödeme performanslarında negatif bir durum olmaması ve Findeks kredi notlarının kabul edilebilir seviyenin altına düşmemesi şartı ile kredi kartı limitlerini gelirlerinin 8 katına kadar yükseltme hakkına sahip olacak.
Bu konuda birçok bankanın müşterilerine mesajla uyarı gönderdiği ve limit değişikliği hakkında bilgi verdiği öğrenilirken, bazı bankalar ise söz konusu düzenleme hayata geçmeden önce son kez müşterilerinin kredi kartı limitlerini artırmak için girişimde bulundu.