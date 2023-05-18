Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı!

Kamu bankaları da dahil pek çok özel banka, konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bıraktı. İhtiyaç kredilerinde faizler yüzde 3,5’lere çıktı. Çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.

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Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı! - Resim: 1

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, kredi cephesinde işler karıştı. Bankacılık kay­naklarının verdiği bil­giye göre, seçim öncesinde Mer­kez Bankası’nın sözlü talimatı sonrasında kamu bankalarının 250 bin lira ile konut kredileri­ni sınırlaması sonrasında çoğu özel bankanın konut, taşıt, tica­ri ve ihtiyaç kredilerini karşıla­ma noktasında 29 Mayıs’a kadar adeta frene bastığı öğrenildi.

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Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı! - Resim: 2

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 4'LERE YÜKSELDİ

Konut kredisinde faiz oranı­nın yüzde 4’lere yükseldiği; tica­ri, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de 3-3,5 arasında seyrettiği gö­rülürken, söz konusu oranlarda seçim sonrasında yeni fiyatla­malara gidilebileceği de belirti­liyor. Bankacılık sektöründe, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ge­len yeni düzenlemeyle ihtiyaç kredilerinde 70 bin lira, konut kredilerinde 250 bin lira sınırla­ma getirilmişti.

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Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı! - Resim: 3

Bu arada Merkez Bankası’nın önceki gün bazı ihtiyaç kredile­rinde menkul kıymet tesisi ka­rarı almasıyla birlikte birçok özel banka da kredi kartından nakit avans çekiminden, birey­sele kadar tüm kredi taleplerini yeniden düzenledi. Görüşlerine başvurduğumuz bankacılık kay­nakları, regülasyon sonrasında çoğu bankanın kredi kartına na­kit avansı kapattığını açıkladı.

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Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı! - Resim: 4

KREDİLERDE 'BEKLE GÖR' DURUMU

Sektör temsilcileri, ikinci tur seçimleri sonrasında yeni hükümetin nasıl bir ekonomi politikası izleyece­ğinin bilinmediğine dikkat çekti. Sektör kaynakları, “Bu nedenle krediler tarafında ‘bekle gör’ du­rumu var. Şu anda konut, ticari, taşıt kredilerinde, hepsinde bir duraksama söz konusu. Acil ih­tiyaçlar için yardımcı olunuyor ancak, genelde durduruluyor. Bireysel kredilerde faiz oranları bugün 3-3,5’lara çıktı, yani yıllık yüzde 40’lara dayandı” dedi.

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