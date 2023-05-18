Bankalar kredi kartından nakit avans çekmeyi kapattı, kredi faizleri 3,5'e çıktı!
Kamu bankaları da dahil pek çok özel banka, konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bıraktı. İhtiyaç kredilerinde faizler yüzde 3,5’lere çıktı. Çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.
Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, kredi cephesinde işler karıştı. Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, seçim öncesinde Merkez Bankası’nın sözlü talimatı sonrasında kamu bankalarının 250 bin lira ile konut kredilerini sınırlaması sonrasında çoğu özel bankanın konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerini karşılama noktasında 29 Mayıs’a kadar adeta frene bastığı öğrenildi.
KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 4'LERE YÜKSELDİ
Konut kredisinde faiz oranının yüzde 4’lere yükseldiği; ticari, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de 3-3,5 arasında seyrettiği görülürken, söz konusu oranlarda seçim sonrasında yeni fiyatlamalara gidilebileceği de belirtiliyor. Bankacılık sektöründe, 14 Mayıs seçimleri öncesinde gelen yeni düzenlemeyle ihtiyaç kredilerinde 70 bin lira, konut kredilerinde 250 bin lira sınırlama getirilmişti.
Bu arada Merkez Bankası’nın önceki gün bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı almasıyla birlikte birçok özel banka da kredi kartından nakit avans çekiminden, bireysele kadar tüm kredi taleplerini yeniden düzenledi. Görüşlerine başvurduğumuz bankacılık kaynakları, regülasyon sonrasında çoğu bankanın kredi kartına nakit avansı kapattığını açıkladı.
KREDİLERDE 'BEKLE GÖR' DURUMU
Sektör temsilcileri, ikinci tur seçimleri sonrasında yeni hükümetin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğinin bilinmediğine dikkat çekti. Sektör kaynakları, “Bu nedenle krediler tarafında ‘bekle gör’ durumu var. Şu anda konut, ticari, taşıt kredilerinde, hepsinde bir duraksama söz konusu. Acil ihtiyaçlar için yardımcı olunuyor ancak, genelde durduruluyor. Bireysel kredilerde faiz oranları bugün 3-3,5’lara çıktı, yani yıllık yüzde 40’lara dayandı” dedi.