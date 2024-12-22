Bankalar Konut Kredisinde Oranları Güncelledi: İşte 3 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu

3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Bankaların belirlediği faiz oranları ve vade sürelerine göre, aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları değişkenlik gösteriyor. İşte 10 yıllık vadeye sahip 3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu koşullar: