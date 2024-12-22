Bankalar Konut Kredisinde Oranları Güncelledi: İşte 3 Milyon Liranın Geri Ödeme Tablosu
Yılsonuna doğru yaklaşırken, konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Ev almayı düşünen vatandaşlar için araştırılan konut kredilerinde 3 milyon liranın geri ödemesi belli oldu. İşte ödeme planı…
Kaynak: Haber Merkezi
3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Bankaların belirlediği faiz oranları ve vade sürelerine göre, aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları değişkenlik gösteriyor. İşte 10 yıllık vadeye sahip 3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu koşullar:
3 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEME TABLOSU
DenizBank:
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.287.378 TL
Garanti BBVA:
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 94.334,27 TL
Toplam Ödeme: 11.351.217 TL
Yapı Kredi:
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 109.858,23 TL
Toplam Ödeme: 13.208.578 TL
Şekerbank:
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 176.884,12 TL
Toplam Ödeme: 21.251.794 TL
Ziraat Katılım:
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 107.859,12 TL
Toplam Ödeme: 12.963.659 TL
İş Bankası:
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 95.447,51 TL
Toplam Ödeme: 11.485.401 TL
Kuveyt Türk:
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.445.863 TL
VakıfBank:
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 101.053,59 TL
Toplam Ödeme: 12.152.430 TL
Ziraat Bankası:
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.442.646 TL
Akbank:
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL