Bankalar Keseyi Açtı: Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı! Hangi Banka En Yüksek Ödemeyi Yapıyor?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği maaş artışlarının ardından, bankaların promosyon kampanyaları da yeniden gündeme geldi. Emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen bankalar, yüksek nakit promosyonların yanı sıra ek kampanyalarla da cazip teklifler sunuyor. Emekliler ise en avantajlı seçeneği belirlemek için banka banka verilen tutarları karşılaştırıyor.

Bankalar, emekli müşteriler aracılığıyla mevduat hacmini artırırken; kredi, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve sigorta ürünleriyle de ek gelir elde ediyor. Emekliler ise aldıkları promosyonlarla bütçelerine katkı sağlıyor.

İşte 2026 yılı için öne çıkan promosyon rakamları:

Yapı Kredi, emeklilere 15 bin TL ana promosyon sunarken, ek kampanyalar ve ürün kullanımıyla birlikte toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

ING Bank, 15 bin TL temel promosyon veriyor. Ek koşulların sağlanması halinde toplam tutar 28 bin TL’ye ulaşıyor.

QNB, 20 bin TL ana promosyonla öne çıkıyor. İlave avantajlarla birlikte emeklinin alabileceği toplam ödeme 31 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

Halkbank, emekli müşterilerine 12 bin TL promosyon imkânı sağlıyor.

VakıfBank’ta 12 bin TL’lik ana promosyon, ek anlaşmalarla birlikte 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

TEB, emeklilere 12 bin TL temel promosyon sunarken, kampanyalarla bu tutar 21 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Akbank, 12 bin TL promosyon verirken, ek ödemelerle toplam rakam 15 bin TL’ye ulaşıyor.

Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

DenizBank ise 12 bin TL ana promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla toplam ödemeyi 27 bin TL seviyesine kadar çıkarıyor.

Promosyon tutarları, maaş aralığı, bankada kalma süresi ve ek ürün kullanımı gibi şartlara göre değişiklik gösterebilirken, emeklilerin karar vermeden önce sözleşme detaylarını dikkatle incelemeleri öneriliyor.

