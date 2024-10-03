Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Son dönemde konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşler, ev almak isteyenler için umut verici bir gelişme oldu. Kamu bankalarının ardından bir özel banka da faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası başlattığı konut kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte konut kredileri de oldukça pahalı hale gelmişti. Bu durum, özellikle kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için ciddi bir engel oluşturmuştu.

Faizlerin yüksek olması, konut satışlarını yavaşlattı ve fiyatların sabit kalmasına hatta reel olarak düşmesine neden oldu. Bu süreçte, nakit parası olan ve düşük kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler avantaj sağlarken, yüksek krediye ihtiyaç duyanlar için süreç daha zorlu hale geldi.

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Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

YENİ KREDİ KAMPANYASI DUYURULDU

Faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla, Ziraat Bankası konut kredilerinde yüzde 2.79 faiz oranına kadar düşen bir kampanya başlattı. Bunun hemen ardından Akbank da benzer bir hamle yaptı.

Akbank, ilk kez ev alacaklar için yüzde 2.89 faiz oranıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Daha önce ev sahibi olanlar ise yüzde 3.02 faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

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Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

UZMANLAR AÇIKLADI: FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Şu an için konut kredisi faiz oranları yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, yıl sonuna doğru bu oranların yüzde 3’ün altına inebileceğini öngörüyor.

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Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

Son güncellemelere göre 1 milyon TL'nin konut kredisi faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 28.966,10 TL

Faiz Oranı: % 2,79

Türkiye İş Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

ING

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.933.610 TL

Vakıfbank

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3.89

Aylık Taksit: 39.303 TL

Toplam Ödeme:4.716.360

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.759.842 TL

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