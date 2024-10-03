Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası başlattığı konut kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte konut kredileri de oldukça pahalı hale gelmişti. Bu durum, özellikle kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için ciddi bir engel oluşturmuştu.

Faizlerin yüksek olması, konut satışlarını yavaşlattı ve fiyatların sabit kalmasına hatta reel olarak düşmesine neden oldu. Bu süreçte, nakit parası olan ve düşük kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler avantaj sağlarken, yüksek krediye ihtiyaç duyanlar için süreç daha zorlu hale geldi.