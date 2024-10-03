Bankalar Harekete Geçti, Oranlar Düştü: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Son dönemde konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşler, ev almak isteyenler için umut verici bir gelişme oldu. Kamu bankalarının ardından bir özel banka da faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası başlattığı konut kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte konut kredileri de oldukça pahalı hale gelmişti. Bu durum, özellikle kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için ciddi bir engel oluşturmuştu.
Faizlerin yüksek olması, konut satışlarını yavaşlattı ve fiyatların sabit kalmasına hatta reel olarak düşmesine neden oldu. Bu süreçte, nakit parası olan ve düşük kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler avantaj sağlarken, yüksek krediye ihtiyaç duyanlar için süreç daha zorlu hale geldi.
YENİ KREDİ KAMPANYASI DUYURULDU
Faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla, Ziraat Bankası konut kredilerinde yüzde 2.79 faiz oranına kadar düşen bir kampanya başlattı. Bunun hemen ardından Akbank da benzer bir hamle yaptı.
Akbank, ilk kez ev alacaklar için yüzde 2.89 faiz oranıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Daha önce ev sahibi olanlar ise yüzde 3.02 faiz oranıyla kredi kullanabilecek.
UZMANLAR AÇIKLADI: FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Şu an için konut kredisi faiz oranları yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, yıl sonuna doğru bu oranların yüzde 3’ün altına inebileceğini öngörüyor.
Son güncellemelere göre 1 milyon TL'nin konut kredisi faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 28.966,10 TL
Faiz Oranı: % 2,79
Türkiye İş Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL
ING
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.933.610 TL
Vakıfbank
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3.89
Aylık Taksit: 39.303 TL
Toplam Ödeme:4.716.360
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.759.842 TL