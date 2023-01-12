Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat

2 milyonu aşkın EYT'li maaşlarının hesaplarına yatacağı günü bekliyor. Geçmişte 8 bin liraya kadar çıkan tekliflerin 20-25 bin lirayı bulması bekleniyor. SGK uzmanı, ilk maaş ve üç günle ilgili uyardı.

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Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin (EYT) çok kısa bir süre sonra yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye resmen emeklilik yolun açacak.

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Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat - Resim: 2

Yaş sınırlaması olmadan emekli olacak yaklaşık 2,5 milyon kişi bankaları da heveslendirdi. Şirket yöneticileri emeklileri çekebilmek için şimdiden promosyon yarışına girdi.

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Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat - Resim: 3

EYT'LİYE 25 BİN LİRALIK PROMOSYON

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan emekli maaş promosyonları için yarış aralık ayına kadar devam etti. 

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Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat - Resim: 4

Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi. 

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