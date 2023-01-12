Bankalar harekete geçti: EYT'liye 20 - 25 bin lira maaş promosyonu, ilk üç güne dikkat
2 milyonu aşkın EYT'li maaşlarının hesaplarına yatacağı günü bekliyor. Geçmişte 8 bin liraya kadar çıkan tekliflerin 20-25 bin lirayı bulması bekleniyor. SGK uzmanı, ilk maaş ve üç günle ilgili uyardı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin (EYT) çok kısa bir süre sonra yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye resmen emeklilik yolun açacak.
Yaş sınırlaması olmadan emekli olacak yaklaşık 2,5 milyon kişi bankaları da heveslendirdi. Şirket yöneticileri emeklileri çekebilmek için şimdiden promosyon yarışına girdi.
EYT'LİYE 25 BİN LİRALIK PROMOSYON
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan emekli maaş promosyonları için yarış aralık ayına kadar devam etti.
Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi.