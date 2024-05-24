Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre; 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı buldu. Bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi. 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken bir dizi adım da atıldı. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
AKBANK (Vadeli Hesap TL)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.437,16 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL
İş Bankası
Faiz oranı: 44
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.682,19
Ziraat Bankası
Faiz oranı: 43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Anadolubank (Renkli hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.863,39 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL
N Kolay (N Kolay Bono)
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.054,64 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL
Denizbank (E- Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
Yapıkredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 38.010,93 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL
GarantiBBVA
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 37.202,19 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL
HALKBANK
Faiz oranı: 42,00
Net getiri: 36.721,31 TL
Vade sonu ödeme: 1.033.967,22
ING (e-Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 44.602,74 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.602,74 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 45.289,62 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.289,62 TL
VakıfBank (Arı hesap)
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL