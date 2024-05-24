Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre; 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı buldu. Bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi. 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Faiz Banka Merkez Bankası
Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken bir dizi adım da atıldı. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

AKBANK (Vadeli Hesap TL)

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.437,16 TL

Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

İş Bankası

Faiz oranı: 44

Net getiri: 34.775,96 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.682,19

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

Ziraat Bankası

Faiz oranı: 43

Net getiri: 34.775,96 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.775,96

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.672,13 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

Anadolubank (Renkli hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.672,13 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.863,39 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

N Kolay (N Kolay Bono)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.054,64 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

Denizbank (E- Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

Yapıkredi (Dönüşüm Hesabı TL)

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 38.010,93 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 12

GarantiBBVA

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 37.202,19 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 13

HALKBANK

Faiz oranı: 42,00

Net getiri: 36.721,31 TL

Vade sonu ödeme: 1.033.967,22

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 14

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 44.602,74 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.602,74 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 15

Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 45.289,62 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.289,62 TL

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Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu - Resim: 16

VakıfBank (Arı hesap)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

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