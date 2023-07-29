Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: İşte Temmuz 2023 banka promosyonları
En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyonu miktarı...
Bankaların güncel emekli promosyon tutarları merak ediliyorlar. Emekli promosyonları; maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 sene zamanınca aynı bankadan alma sözü veren şahıslara promosyon ödeniyor.
GÜNCEL 2023 EMEKLİ PROMOSYONLARI
İşte bankaların sitelerinde yer alan detaylar..
İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.