Bankalar Az Çok Demedi, Boş Geçmedi: 100 Bin Liranın Mevduat Faizi 1 Milyonu Solladı

Son dönemde bankalar, düşük tutarlı mevduatlara daha yüksek faiz oranları sunarken, yüksek meblağlı mevduatlarda faiz oranlarını görece daha düşük seviyelerde tutmaya başladı.

Bankalar arasında farklılık gösteren mevduat faizlerinde, 100 bin TL için sunulan en yüksek oran %50 seviyesinde olurken, 1 milyon TL'lik mevduatlar için en yüksek oran %49,50 olarak belirlendi. Bu durum, düşük tasarrufa sahip müşterilerin daha avantajlı faiz oranlarından yararlanmasını sağlarken, büyük yatırımcılar için faiz kazancının görece düşük kalmasına neden oluyor.