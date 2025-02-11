Bankalar Az Çok Demedi, Boş Geçmedi: 100 Bin Liranın Mevduat Faizi 1 Milyonu Solladı
Faiz oranlarında ilerleyen dönemdeki düşüş beklentisi, bankaların mevduat politikalarında önemli değişikliklere yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde bankalar, düşük tutarlı mevduatlara daha yüksek faiz oranları sunarken, yüksek meblağlı mevduatlarda faiz oranlarını görece daha düşük seviyelerde tutmaya başladı.
Bankalar arasında farklılık gösteren mevduat faizlerinde, 100 bin TL için sunulan en yüksek oran %50 seviyesinde olurken, 1 milyon TL'lik mevduatlar için en yüksek oran %49,50 olarak belirlendi. Bu durum, düşük tasarrufa sahip müşterilerin daha avantajlı faiz oranlarından yararlanmasını sağlarken, büyük yatırımcılar için faiz kazancının görece düşük kalmasına neden oluyor.
BANKALARA GÖRE EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
100 bin TL ve 250 bin TL tutarındaki mevduatlar için bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:
ON Dijital: %50,00
Fibabanka: %49,50
ODEA Bank: %48,50
CEPTETEB: %48,00
ING Bank: %48,00
32 Gün Vadede En Yüksek Oran (%50,00) ile Getiri Hesaplaması:
100 bin TL için: 3.726 TL
250 bin TL için: 9.315 TL
500 BİN TL VE ÜZERİ MEVDUATLARDA FAİZ ORANLARI
Daha yüksek mevduat tutarları için belirlenen en yüksek faiz oranları ise şu şekilde:
Fibabanka: %49,50
ODEA Bank: %48,50
CEPTETEB: %48,00
ING Bank: %48,00
Getir Finans: %47,50
32 Gün Vadede En Yüksek Oran ile Getiri Hesaplaması:
500 bin TL için: 18.444 TL
1 milyon TL için: 36.888 TL