Bankalar Arası Yarış Kızıştı: 1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Uçtu

1 AYLIK GETİRİSİ UÇTU

Örneğin, 1 milyon TL nakdi olan bir yatırımcı, parayı 32 gün vadeli mevduata yatırdığında %40 faizle 32 gün sonunda yaklaşık 32 bin 438 TL kazanç elde ederken, hoş geldin faizi ile %45 oranında yatırım yaptığında bu getiri 36 bin 483 TL'ye yükselebiliyor. Bu durum, faiz oranlarının vade ve tutara göre değişiklik gösterdiğini bir kez daha ortaya koyuyor.