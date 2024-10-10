Bankalar Arası Yarış Kızıştı: 1 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Bankalar arası yarış iyice kızıştı. Bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları uçuşa geçti. 1 milyon TL nakdi olan bir yatırımcının, parayı 32 gün vadeli mevduata yatırdığında aldığı para dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranlarını dikkatle takip ediyor. Bankalar arasında müşteri çekme yarışı hız kazanırken, yeni gelen veya vadesiz hesaplarını vadeliye çeviren müşterilere sunulan "hoş geldin" faiz oranları %50'yi aşmaya başladı.
Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ve enflasyondaki düşüş eğilimi, bankaları rekabetçi faiz oranları sunmaya yönlendiriyor. Bu durum, bankaların vadeli mevduat müşteri portföyünü genişletmek amacıyla çeşitli kampanyalar geliştirmesine yol açtı.
BANKALAR ARASI YARIŞ KIZIŞTI
Bankaların ortalama mevduat faiz oranları 28 ila 31 gün arası %40 ile %42 arasında değişirken, vade uzadıkça bu oranların %40-41 seviyesine düştüğü gözlemleniyor. Ancak, hoş geldin ve tanışma faizi kapsamında bankalar %50'ye kadar çıkabilen oranlar sunabiliyor. Özellikle 3 aylık vadelerde faiz oranları genelde %40-41 civarında iken, hoş geldin faiziyle bu oranlar %50'ye kadar ulaşabiliyor. Faiz oranları, vade ve mevduat tutarına göre farklılık gösteriyor.
1 AYLIK GETİRİSİ UÇTU
Örneğin, 1 milyon TL nakdi olan bir yatırımcı, parayı 32 gün vadeli mevduata yatırdığında %40 faizle 32 gün sonunda yaklaşık 32 bin 438 TL kazanç elde ederken, hoş geldin faizi ile %45 oranında yatırım yaptığında bu getiri 36 bin 483 TL'ye yükselebiliyor. Bu durum, faiz oranlarının vade ve tutara göre değişiklik gösterdiğini bir kez daha ortaya koyuyor.