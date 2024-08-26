Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Türkiye'nin turizm sektöründe, resmi açıklamalara rağmen, gerçekler oldukça endişe verici bir seyir izliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmde rekorlar kırıldığını belirtmesine karşın, sektör temsilcilerine göre durum pek de parlak değil.