Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor
Türkiye'de faaliyet gösteren otellerin borçlarının 10 milyar dolara yaklaştığını belirten turizm sektörü temsilcilerine göre vefa anlaşmalarının bitmesi nedeniyle bankaların otellere el koyması tehlikesi arttı. Bankalar ansızın birçok otele el koyabilir.
Cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Türkiye'nin turizm sektöründe, resmi açıklamalara rağmen, gerçekler oldukça endişe verici bir seyir izliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmde rekorlar kırıldığını belirtmesine karşın, sektör temsilcilerine göre durum pek de parlak değil.
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