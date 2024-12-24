Bankadan Para Çekecekler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu! 1 Ocak'ta Resmen Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm bankalara kayıt dışı ekonomide denetimleri sıklaştırmak için talimat verdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerinde paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmek zorunda kalacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni yılda kayıt dışı ekonomide mücadeleyi daha da genişletiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm bankalara talimat gönderdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerinde yeni dönem başlayacak. Edinilen bilgiye göre, artık bankalarda nakit işlemleri daha sıkı bir denetimden geçecek. Yeni düzenleme kapsamında bankaya nakit para götüren kişiler, paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmek zorunda kalacak.
2025'TE BANKALARDA YENİ DÖNEM
Daha önce uygulanan bu eski sistemin 2025'te yeniden hayata geçirileceği belirtildi. 81 ilde tüm banka çalışanları artık nakit para getiren müşterilerine paranın kaynağını soracak. Ayrıca banka çalışanları, yapacağınız işlemlerin nedenini, paranın nereden geldiğini ve ne için kullanılacağını da sorabilecek.
BU EVRAKLARI HAZIRLAYIN
Bankacılık sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankalara giden talimatın detaylarını açıkladı. Memiş bankaya nakit para yatıracak kişilere öncesinde, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız faturası, ev ya da sattığınızda satış belgesi gibi evrakları mutlaka hazırlayın" diyerek uyarıda bulundu.
Belgelerini hazırlayanlar sorun yaşamayacak ancak paranın kaynağını izah edemeyenler için detaylı araştırma başlatılacak. 1 Ocak'tan sonra artık kimse kaynağı belirsiz paralarla işlem yapamayacak.