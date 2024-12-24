Bankadan Para Çekecekler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu! 1 Ocak'ta Resmen Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni yılda kayıt dışı ekonomide mücadeleyi daha da genişletiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm bankalara talimat gönderdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerinde yeni dönem başlayacak. Edinilen bilgiye göre, artık bankalarda nakit işlemleri daha sıkı bir denetimden geçecek. Yeni düzenleme kapsamında bankaya nakit para götüren kişiler, paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmek zorunda kalacak.