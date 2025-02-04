Bankadan Kredi Çekenlere Müjde! 15 Gün Süre Verildi, O Paraların Hepsi İade Edilecek

Günümüzde birçok kişi konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanırken hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortası, beklenmedik olaylar karşısında mali durumunuzu koruma altına almanın önemli bir yolu olarak öne çıkıyor ancak son zamanlarda kredi çekenlerin hayat sigortalarını iptal etmesi ve ödenen paranı hepsini iade alması oldukça yaygınlaştı.

YASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL

Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk değil ancak bankalar, kredi ödemelerini güvence altına almak için hayat sigortası yaptırmanızı isteyebilir. Hayat sigortası, vefat veya maluliyet durumunda kredi borcunu karşılayarak sevdiklerinizi koruma altına alır. Kredi çekerken hayat sigortası yaptırıp yaptırmamak sizin kararınızdır. Peki, hayat sigortasının bu durumun riskleri ve avantajları neler? İşte detaylar...