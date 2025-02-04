Bankadan Kredi Çekenlere Müjde! 15 Gün Süre Verildi, O Paraların Hepsi İade Edilecek
Bankalar, kredi ödemelerini güvence altına almak için hayat sigortası yapılasını istiyor ancak hayat sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk değil. Bu nedenle kredi çekenler, hayat sigortalarını yavaş yavaş iptal etmeye ve ödenen paranın hepsini iade almaya başladı. İptal işlemi için 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine başvurmak yeterli oluyor ancak hayat sigortasının iptalinin bazı riskleri de bulunuyor. İşte detaylar...
Kaynak: Bigpara
Günümüzde birçok kişi konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanırken hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortası, beklenmedik olaylar karşısında mali durumunuzu koruma altına almanın önemli bir yolu olarak öne çıkıyor ancak son zamanlarda kredi çekenlerin hayat sigortalarını iptal etmesi ve ödenen paranı hepsini iade alması oldukça yaygınlaştı.
YASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL
Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk değil ancak bankalar, kredi ödemelerini güvence altına almak için hayat sigortası yaptırmanızı isteyebilir. Hayat sigortası, vefat veya maluliyet durumunda kredi borcunu karşılayarak sevdiklerinizi koruma altına alır. Kredi çekerken hayat sigortası yaptırıp yaptırmamak sizin kararınızdır. Peki, hayat sigortasının bu durumun riskleri ve avantajları neler? İşte detaylar...
HAYAT SİGORTASI NASIL İPTAL EDİLİR?
Hürriyet Bigpara'dan Burak Taşçı'nın haberine göre, kredi çekenler kredileri için yaptırdıkları hayat sigortalarını istedikleri zaman iptal edebilirler. İptal işlemi için kredi çekildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine başvurmak yeterli oluyor. Başvuru sonrası poliçe iptal edilir ve ödenen sigorta primi geri iade edilir. e-Devlet üzerinden "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" bölümünden krediyle bağlantılı hayat sigortalarınızı görüntüleyebilirsiniz.
HAYAT SİGORTASI İPTALİNİN AVANTAJLARI VE RİSKLERİ NELER?
İptal edilen poliçenin primi iade edildiği için nakit avantaj sağlar. Hayat sigortalı kredilerde uygulanan faiz oranı daha düşüktür. Sigorta iptal edilse bile kredi faiz oranı, ödeme koşulları ve vadesi değişmez.
EVİ KAYBETME RİSKİ ORTAYA ÇIKAR
Ancak hayat sigortası, vefat durumunda kredi borcunu karşılar. İptal durumunda ise kredi borcu mirasçılara kalır. Özellikle konut kredilerinde hayat sigortası büyük önem taşır. Vefat halinde kredi borcu ödenemezse, aile fertleri evi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
KREDİ BORCU TEMİNATSIZ KALIR
Sektör yetkilileri, hayat sigortasının iptal edilmesi durumunda kredi borcunun teminatsız kalacağına dikkat çekiyor. Özellikle deprem riski yüksek olan ülkemizde hayat sigortası, ailelerin güvencesi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, düşük tutarlı sigorta primlerinin ödenerek güvence altında kalınmasını tavsiye ediyor.