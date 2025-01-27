Bankada Parası Olanlara Korkutan Uyarı! Dev Banka Uyardı, Bütün Paranız Buhar Olabilir

SAKIN TIKLAMAYIN UYARISI

Gönderilen sahte e-postalar, genellikle kişisel hitap içermiyor ve yazım hatalarıyla dolu. Mesajlarda, "Hesabınız devre dışı bırakıldı. Tekrar aktif hale getirmek için buraya tıklayın" gibi ifadeler dikkat çekiyor. Bu bağlantılara tıklayan kullanıcılar, hesaplarının tamamen sıfırlanması riskiyle karşı karşıya kalıyor.