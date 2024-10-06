Bankada Parası Olanlar Yandı! ATM'ler Günlerce Para Vermeyecek

Restoran sektörü de benzer bir rahatlık içinde. Berlin'deki Ständige Vertretung barının yöneticisi Jörn Brinkmann, müşterilerinin büyük çoğunluğunun kartla ödeme yaptığını ve bu sebeple nakit sıkıntısının kendilerini fazla etkilemediğini ifade etti.

Verdi sendikası tarafından Cuma günü için yeni bir grev çağrısı yapılmadı, ancak para taşımacılığı sektöründe yaşanan bu sıkıntının tam olarak ne zaman çözüleceği belirsiz. Verdi ile Alman Para ve Değerli Eşya Hizmetleri Birliği (BDGW) arasındaki bir sonraki müzakere turu 17-18 Ekim'de gerçekleşecek.