Bankada Parası Olanlar Yandı! ATM'ler Günlerce Para Vermeyecek
Son günlerde bazı ülkelerde iflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı ülkede ATM’lerde nakit sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar ATM’lerden para çekemeyecek. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Berlin'deki para taşıma grevi, özellikle ATM'lerde nakit sıkıntısına yol açarken, perakende ve restoran sektörlerinde beklenen olumsuz etkiler sınırlı kaldı. Berliner Volksbank yetkilileri, grev nedeniyle birçok nakliye aracının görev yapamadığını ve bu sebeple boşalan ATM'lerin dolum işlemlerinin aksadığını belirtiyor. ATM hizmetlerinin normale dönmesinin biraz zaman alacağı ifade edilirken, vatandaşlara hafta sonu boyunca ödemelerini mümkün olduğunca nakitsiz yapmaları tavsiye edildi.
Sparkasse'de de benzer bir durum söz konusu. Yetkililer, ATM'lerin çoğunun hala nakit bulundurduğunu ancak normal işleyişin gelecek hafta ortasına kadar düzelmeyeceğini öngörüyor.
Grevin nedeni ise sendika Verdi'nin, para ve değerli eşya taşımacılığı sektöründeki çalışanların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerini iletmek için düzenlediği uyarı grevi. Talepler arasında fazla mesai ücretleri, ulusal düzeyde tatil ve yılbaşı ikramiyeleri ile yıllık izin düzenlemeleri yer alıyor.
Perakende sektörü grevden fazla etkilenmemiş durumda. Rewe Group sözcüsü, kasalarda nakit ödeme hizmetinin sürdüğünü ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Restoran sektörü de benzer bir rahatlık içinde. Berlin'deki Ständige Vertretung barının yöneticisi Jörn Brinkmann, müşterilerinin büyük çoğunluğunun kartla ödeme yaptığını ve bu sebeple nakit sıkıntısının kendilerini fazla etkilemediğini ifade etti.
Verdi sendikası tarafından Cuma günü için yeni bir grev çağrısı yapılmadı, ancak para taşımacılığı sektöründe yaşanan bu sıkıntının tam olarak ne zaman çözüleceği belirsiz. Verdi ile Alman Para ve Değerli Eşya Hizmetleri Birliği (BDGW) arasındaki bir sonraki müzakere turu 17-18 Ekim'de gerçekleşecek.