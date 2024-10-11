Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder

Yıl sonu yaklaşırken bankalar, uzun süre işlem yapılmayan hesaplar konusunda müşterilerini uyarmaya başladı. Bankalar, zamanaşımına uğrayacak hesapların listelerini güncelleyerek bu hesap sahiplerinin yıl sonuna kadar işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, hesaplarınızdaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder - Resim: 1

Garanti Bankası, işlem yapılmayan hesaplarını güncelledi ve müşterilerinin bankaya başvurmalarını istedi. Bankanın internet sitesinden, hesabınızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını öğrenebilirsiniz. Eğer yıl sonuna kadar başvuruda bulunmazsanız, bu hesaplarda bulunan bakiyeler TMSF’ye devredilecek.

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Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder - Resim: 2

SON TARİH VERİLDİ

Garanti Bankası’nın resmi açıklamasına göre, kullanılmayan hesaplar 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince on yıl içinde işlem yapılmazsa zamanaşımına uğruyor. Banka, müşterilerine hesaplarındaki paraları koruyabilmeleri için yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder - Resim: 3

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmelikleri gereği, bankalar her yıl zamanaşımına uğrayacak hesapları internet sitelerinde ilan ediyor. Müşterilerin, bu süre dolmadan hesaplarını kontrol etmeleri ve şubelerine başvurmaları önem taşıyor.

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