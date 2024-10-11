Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmelikleri gereği, bankalar her yıl zamanaşımına uğrayacak hesapları internet sitelerinde ilan ediyor. Müşterilerin, bu süre dolmadan hesaplarını kontrol etmeleri ve şubelerine başvurmaları önem taşıyor.