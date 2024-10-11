Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor: Tarih Verildi Bunu Yapmayan Bütün Parasını Kaybeder
Yıl sonu yaklaşırken bankalar, uzun süre işlem yapılmayan hesaplar konusunda müşterilerini uyarmaya başladı. Bankalar, zamanaşımına uğrayacak hesapların listelerini güncelleyerek bu hesap sahiplerinin yıl sonuna kadar işlem yapmaları gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, hesaplarınızdaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti Bankası, işlem yapılmayan hesaplarını güncelledi ve müşterilerinin bankaya başvurmalarını istedi. Bankanın internet sitesinden, hesabınızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını öğrenebilirsiniz. Eğer yıl sonuna kadar başvuruda bulunmazsanız, bu hesaplarda bulunan bakiyeler TMSF’ye devredilecek.
SON TARİH VERİLDİ
Garanti Bankası’nın resmi açıklamasına göre, kullanılmayan hesaplar 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince on yıl içinde işlem yapılmazsa zamanaşımına uğruyor. Banka, müşterilerine hesaplarındaki paraları koruyabilmeleri için yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmelikleri gereği, bankalar her yıl zamanaşımına uğrayacak hesapları internet sitelerinde ilan ediyor. Müşterilerin, bu süre dolmadan hesaplarını kontrol etmeleri ve şubelerine başvurmaları önem taşıyor.