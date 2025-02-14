Bankada Parası Olan Milyonlar İçin Son Uyarı! Bunu Yapmayan Yandı, Tüm Paranız Silinecek

HESAP SAHİPLERİNE 14 HAZİRAN 2025'E KADAR SÜRE

TMSF, 2014 yılından bu yana hareket görmeyen hesapların listelerinin, TMSF'nin ana sayfasındaki "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden ve ilgili banka ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabileceğini belirtti. Listede adı geçen hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapabilmek için 14 Haziran 2025'e kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklere başvurmaları gerektiği açıklandı. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilecek.