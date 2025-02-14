Bankada Parası Olan Milyonlar İçin Son Uyarı! Bunu Yapmayan Yandı, Tüm Paranız Silinecek
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalarda on yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. TMSF, 2014 yılından bu yana hareketsiz kalan hesapların 14 Haziran 2025'e kadar sorgulanması gerektiğini belirtti. Bu tarihe kadar herhangi bir talep gelmemesi halinde hesaplar zaman aşımına uğrayacak ve TMSF'ye gelir kaydedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TMSF, Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine atıfta bulunarak, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin on yıl boyunca talepte bulunmadığı hesapların zaman aşımına uğrayacağını duyurdu. İlgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zamanaşımına uğrayan hesapların listesi, Şubat ayı başından itibaren bankaların internet sitelerinde ve konsolide şekilde TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde yayınlanacak.
HESAP SAHİPLERİNE 14 HAZİRAN 2025'E KADAR SÜRE
TMSF, 2014 yılından bu yana hareket görmeyen hesapların listelerinin, TMSF'nin ana sayfasındaki "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden ve ilgili banka ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabileceğini belirtti. Listede adı geçen hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapabilmek için 14 Haziran 2025'e kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklere başvurmaları gerektiği açıklandı. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilecek.
MEVDUATLAR HANGİ DURUMDA ZAMAN AŞIMINA UĞRAR?
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, hak sahibinin son işleminden itibaren on yıl boyunca talep edilmezse zaman aşımına uğrar. Bu durum sadece hesap sahiplerini değil, aynı zamanda mirasçıları da etkiler. Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili olarak hak sahiplerine takvim yılı içerisinde bilgilendirme yapmak zorundadır.
Bu bilgilendirme, iadeli taahhütlü mektupla yapılır ve söz konusu hesaplar, Şubat ayından itibaren hem ilgili bankaların hem de Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinde listelenir. Hak sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda, hesaplar yıl sonunda zaman aşımına uğrar.
ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR GERİ ALINAMAZ
Bankalarda bulunan hesap, katılım fonu ve emanetler; zaman aşımına uğraması durumunda TMSF'nin Merkez Bankası'ndaki hesabına aktarılır ve bu hesaplarda bulunan para ve diğer kıymetler TMSF'ye gelir olarak kaydedilir. Zaman aşımına uğrayan bu hesaplar geri alınamaz.
TMSF, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için hesaplarını belirtilen tarihe kadar kontrol etmelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye ediyor.