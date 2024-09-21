Bankada Birikimi Olanlar İçin Son Şans! Ayda 21 Bin Lira Kazandıracak
Merkez Bankası'nın son adımları, bankaların mevduat faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle 500 bin TL gibi yüksek tutarlı mevduatlar için aylık getiriler, yükselişe geçti. Peki, 500 bin TL getirisi ne kadar? İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar, nakit birikimlerinin değerini korumak amacıyla çeşitli yatırım araçlarını tercih ediyor. Bu süreçte, 500 bin TL'nin mevduat faiz getirisi de büyük ilgi görüyor.
Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan mevduat hesapları, bu miktarın aylık getirisini öğrenmek isteyenlerin odağı haline gelirken, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını araştırıyor.
İŞTE BANKA BANKA 500 BİN LİRA'NIN AYLIK GETİRİSİ
DENİZBANK
Mevduat Tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: %51
Vade Sonu Tutar: 520.622,95 TL
FİBABANKA
Mevduat Tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: %52
Vade Sonu Tutar: 521.027,32 TL
Kaynak: Haber Merkezi