Bankada Birikimi Olanlar İçin Son Şans! Ayda 21 Bin Lira Kazandıracak

Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar, nakit birikimlerinin değerini korumak amacıyla çeşitli yatırım araçlarını tercih ediyor. Bu süreçte, 500 bin TL'nin mevduat faiz getirisi de büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan mevduat hesapları, bu miktarın aylık getirisini öğrenmek isteyenlerin odağı haline gelirken, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını araştırıyor.

İŞTE BANKA BANKA 500 BİN LİRA'NIN AYLIK GETİRİSİ

DENİZBANK

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: %51

Vade Sonu Tutar: 520.622,95 TL

FİBABANKA

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: %52

Vade Sonu Tutar: 521.027,32 TL

Kaynak: Haber Merkezi