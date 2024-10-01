Bankada 100 Bin Lirası Olan Yaşadı! Mevduat Faizleri Uçuşa Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2024'te aldığı faiz artırımı kararı, bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Mevduat faiz oranının güncellenmesiyle beraber hangi banka 100 bin TL'ye ne kadar faiz veriyor, merak ediliyor. İşte banka banka 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi…

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankada 100 Bin Lirası Olan Yaşadı! Mevduat Faizleri Uçuşa Geçti - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında aldığı faiz kararı sonrasında, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılara cazip faiz oranları sunulurken, bazı bankalar aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı tanımaya başladı. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için bu oranlardan faydalanarak getiri elde edebilir.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Eylül 2024 itibarıyla 100 bin lira ana para üzerinden aylık vadeyle en yüksek mevduat faizi sunan bankalar şu şekilde:

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 104.843,75 lira

Net Kazanç: 4.843,75 lira

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 lira

Net Kazanç: 4.367,21 lira

Kaynak: Haber Merkezi

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