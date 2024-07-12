TBB Yönetim Kurulu Seçildi: Bankacılık Sektörünün Yeni Temsilcileri Belli Oldu

İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleşen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu.

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TBB Yönetim Kurulu Seçildi: Bankacılık Sektörünün Yeni Temsilcileri Belli Oldu

TBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen seçimli toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre, TBB Yönetim Kurulu; Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası'ndan oluştu.

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi. Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.

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