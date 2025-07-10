Bankacılık Sektöründe Mevduat Geriledi

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Verilere göre, bir önceki hafta 24 trilyon 267 milyar lira seviyesinde olan toplam mevduat, 4 Temmuz itibarıyla 23 trilyon 745 milyar liraya geriledi. Türk lirası cinsinden mevduat yüzde 3,4 düşerek 13 trilyon 53 milyar liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalarak 7 trilyon 570 milyar liraya indi.

Bankalarda tutulan toplam yabancı para mevduatı 230 milyar 436 milyon dolar düzeyinde ölçülürken, bunun 191 milyar 189 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 4 Temmuz haftasında 4 milyar 70 milyon dolarlık bir azalış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİŞTE

Aynı hafta itibarıyla, yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredilerinde ise yüzde 0,8'lik artış görüldü. Toplam tüketici kredisi hacmi 4 trilyon 617 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın 585 milyar lirasını konut kredileri, 58 milyar lirasını taşıt kredileri ve 1 trilyon 732 milyar lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 241 milyar liraya yükseldi.

TOPLAM KREDİ HACMİNDE ARTIŞ

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi, aynı dönemde 121 milyar 192 milyon lira artarak 19 trilyon 8 milyar liraya çıktı. Açıklanan veriler, kredi tarafında yükselişin devam ettiğini gösterirken, mevduat tarafında dikkat çeken bir daralma yaşandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA