Bankacılık İşlemlerinde Sil Baştan Düzenleme! Artık O Ücretler Alınmayacak

EK ÜCRETLER ARTIK ALINMAYACAK

Yeni düzenlemeyle, mobil bankacılık hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen EFT ve FAST işlemlerine hafta sonu veya mesai saatleri dışında, saat 16.00'dan sonra uygulanan ek ücretler kaldırıldı. Bundan böyle, mobil bankacılık aracılığıyla yapılan tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin, ek ücret alınmaksızın normal tarifeyle ücretlendirilecek.