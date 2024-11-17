Bankacılık İşlemlerinde Sil Baştan Düzenleme! Artık O Ücretler Alınmayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Özellikle mobil bankacılık üzerinden düzenli işlem yapan vatandaşları sevindirecek olan bu yeni düzenleme ile belirli ücretler tamamen kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB tarafından alınan karar, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikle hayata geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, bankacılık işlemlerini daha ekonomik hale getirecek.
EK ÜCRETLER ARTIK ALINMAYACAK
Yeni düzenlemeyle, mobil bankacılık hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen EFT ve FAST işlemlerine hafta sonu veya mesai saatleri dışında, saat 16.00'dan sonra uygulanan ek ücretler kaldırıldı. Bundan böyle, mobil bankacılık aracılığıyla yapılan tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin, ek ücret alınmaksızın normal tarifeyle ücretlendirilecek.
Bu değişiklik, mobil bankacılık kullanıcıları için önemli bir rahatlama sağlarken, bankacılık işlemlerini daha uygun fiyatlarla yapma imkanı sunuyor.