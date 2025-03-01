Banka Tüm Müşterilerine Duyurdu: Yıl Boyunca Tamamen Ücretsiz Oldu

TOM Bank, hayata geçirilecek özel yeni bir kampanya başlattı. Banka, "Yanındaki Banka" yaklaşımıyla müşterilerinin günlük harcamalarına katkı sağlamaya devam ederken, yıl boyunca devam edecek ücretsiz çay kampanyasını duyurdu. TOM Bank’ın yaptığı açıklamaya göre, her ay 3 bin TL ve üzeri harcama yapan ya da 500 TL ve üzeri "Altın Biriktiren Hesap" talimatı veren müşterilere, Lipton Yellow Label 48’li demlik poşet çay hediye edilecek.