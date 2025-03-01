Banka Tüm Müşterilerine Duyurdu: Yıl Boyunca Tamamen Ücretsiz Oldu
TOM Bank’tan müşterilerini sevindirecek haber geldi. Banka, yeni kampanyasıyla müşterilerine yıl boyunca bedava çay verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TOM Bank, hayata geçirilecek özel yeni bir kampanya başlattı. Banka, "Yanındaki Banka" yaklaşımıyla müşterilerinin günlük harcamalarına katkı sağlamaya devam ederken, yıl boyunca devam edecek ücretsiz çay kampanyasını duyurdu. TOM Bank’ın yaptığı açıklamaya göre, her ay 3 bin TL ve üzeri harcama yapan ya da 500 TL ve üzeri "Altın Biriktiren Hesap" talimatı veren müşterilere, Lipton Yellow Label 48’li demlik poşet çay hediye edilecek.
ÇAY KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?
TOM Bank müşterileri, HADİ dijital bankacılık uygulaması üzerinden kampanyaya kolayca katılabilir. Kampanyaya katılan kullanıcılar, her ay düzenli olarak ücretsiz çay hediyesinden faydalanacak. Ayrıca buna ek olarak Hadi Kredi Kartı ile A101 mağazalarından yapılan alışverişlerde de her ay ek çay kazanma fırsatı bulunuyor.